Las acciones de Apple siguen revalorizándose

Las acciones de Apple Inc. siguen avanzando y aumentando su valor, hoy registran una subida de algo mas del 1%, impulsadas por rumores de lanzamiento anticipado del iPhone 17, que en un principio esta cerrado para el 9 de septiembre, y el creciente entusiasmo del mercado por la nueva plataforma Apple Intelligence, presentada el mes de junio.

Según fuentes del sector tecnológico, Apple estaría preparando su tradicional evento de presentación para finales de agosto, adelantándose a su calendario habitual de septiembre. Este movimiento estratégico permitiría a la compañía extender su campaña comercial en el último trimestre del año, justo cuando se espera una recuperación del consumo en EE. UU. y Europa.

Además, desde el 5 de agosto, varios analistas han publicado informes destacando el potencial de Apple Intelligence, la nueva suite de inteligencia artificial integrada en iOS, macOS y Siri. Aunque su despliegue será gradual, el mercado interpreta que Apple está posicionándose con fuerza en el segmento de IA, lo que ha mejorado el sentimiento inversor.

En paralelo, el buen tono del Nasdaq 100, que roza los 24.000 puntos, está favoreciendo a los valores tecnológicos de gran capitalización, especialmente aquellos con exposición directa a innovación y consumo.

Con estos catalizadores, Apple se consolida como uno de los valores destacados de la jornada, en un entorno donde la tecnología vuelve a liderar el impulso alcista de Wall Street.