Las acciones de Apple sufren por la caída de ventas en China

Sentimiento mayoritariamente positivo en Wall Street durante la primera sesión de negociación después de la victoria de Trump; Aun así hay valores que están sufriendo, como por ejemplo la caída de más del 3% en los precios de las acciones de Apple (AAPL.US) que al ser una de las empresas con mas capitalización del mundo, afecta el sentimiento del mercado de valores de EE. UU; Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Nasdaq 100 El contrato de futuros del Promedio Industrial Dow Jones es el índice estadounidense con mejor desempeño en la actualidad. El Nasdaq 100 está dominado por los vendedores en la sesión de hoy, y el índice está teniendo más problemas que el Dow Jones para recuperarse de la caída que se produjo a mediados de diciembre. Fuente: xStation5

Fuente: Bloomberg Finance L.P. Noticias de empresas norteamericanas Apple (AAPL.US) se deja más del 3% en su cotización , ya que las ventas de iPhone cayeron un 18,2% en China en diciembre, según un estudio de mercado independiente de terceros

, ya que las ventas de iPhone cayeron un 18,2% en China en diciembre, según un estudio de mercado independiente de terceros Las acciones de empresas directamente relacionadas con el sector espacial, entre otras, Redwire (RDW.US), Intuitive Machines (LUNR.US) registran subidas de más del 20% en respuesta al anuncio de Trump de una 'misión tripulada a Marte'

Las empresas y conglomerados industriales relacionados con la defensa suben, en parte respaldados por las noticias de la construcción del equivalente estadounidense del 'Iron Dome' de Israel; RTX Corp (RTX.US, ex Raytheon) sube casi un 3%

El sector del petróleo y el gas, bajo presión por la caída de los precios de las materias primas energéticas

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años caen más de 4 puntos básicos, por debajo del 4,57%, a pesar de la relativa fortaleza del dólar, ayudados por la incertidumbre sobre las políticas arancelarias de la nueva administración

Las acciones de Charles Schwab (SCHW.US) suben más del 5% tras unos resultados financieros mejores de lo esperado

tras unos resultados financieros mejores de lo esperado Microstrategy (MSTR.US) cae más del 5% ante una ola de debilidad a corto plazo en Bitcoin, que retrocedió rápidamente desde máximos históricos

ante una ola de debilidad a corto plazo en Bitcoin, que retrocedió rápidamente desde máximos históricos Resultados de Netflix (NFLX) y del gigante logístico Prologis hoy, tras la sesión estadounidense

D.R. Horton (DHI.US) sube casi un 5% después de confirmar las previsiones de ingresos y envíos para todo el año.

General Motors (GM.US) sube más del 1% , ya que Deutsche Bank actualizó la calificación del fabricante de automóviles a comprar ante las expectativas de que la empresa aumente las previsiones

, ya que Deutsche Bank actualizó la calificación del fabricante de automóviles a comprar ante las expectativas de que la empresa aumente las previsiones Moderna (MRNA.US) tiene un avance de un 4% después de que el gobierno de Estados Unidos le otorgara 590 millones de dólares adicionales para ayudar a desarrollar una vacuna para proteger a las personas de la gripe aviar.

después de que el gobierno de Estados Unidos le otorgara 590 millones de dólares adicionales para ayudar a desarrollar una vacuna para proteger a las personas de la gripe aviar. Walgreens Boots Alliance (WBA.US) cae un 5% después de que el Departamento de Justicia demandara a la empresa por supuestamente dispensar opioides y otras sustancias controladas en farmacias de todo el país. HSBC ha revisado su recomendación sobre Intel a 'Hold'; los analistas ven poco potencial de caídas más profundas, tras la reciente caída del precio de las acciones del gigante estadounidense. Freshworks fue rebajada a 'Underweight' en Wells Fargo; precio objetivo 13 dólares por acción.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.