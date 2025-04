Las acciones de ArcelorMittal corrigen y se disparan un 7%

Las acciones de ArcelorMittal se disparan y capitanean el Ibex 35 en una jornada extremadamente positiva para el índice, que se anota una destacada subida del 8% en consonancia con el ánimo de los mercados. El anuncio de la pausa de 90 días de los aranceles propuestos por el presidente Donald Trump ha impulsado al selectivo español tras unas últimas jornadas marcadas por la incertidumbre derivada del anuncio de los aranceles del 25% para Europa, que impactó gravemente en la cotización de múltiples empresas del continente. Ahora que Trump ha cedido a la tregua, los inversores esperan ver cambios estratégicos en las compañías para resolver sus situaciones en una carrera contrarreloj para mitigar los posibles efectos adversos de estos impuestos. ¿Podrán las acciones de ArcelorMittal recuperar las pérdidas? ¿Qué podemos esperar de las acciones de ArcelorMittal? Las acciones de ArcelorMittal se anotan en esta sesión del jueves un aumento del 7% que sigue la tónica generalizada de los mercados y firman una fuerte recuperación tras las caídas sostenidas durante la incertidumbre de los últimos días. Sin embargo, su evolución dependerá en buena medida de la confianza en las materias primas y el impacto que los aranceles, de imponerse, tendrían en su negocio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Actualmente, ArcelorMittal obtiene el 52,5% de sus ingresos de Europa, el 38,9% de América, siendo un 13,5% de Estados Unidos, y un 8,6% de Asia y África, lo que la expone ante los aranceles propuestos por Donald Trump. En concreto, el impuesto del 25% a las importaciones de acero y aluminio afectan considerablemente a la compañía, ya que obtienen 8440 millones de dólares en ventas del continente americano. No obstante, en últimas declaraciones, su CEO Aditya Mittal, ha declarado que la compañía estima un aumento considerable de la demanda para el segundo semestre del año, lo que sugiere una recuperación en sectores clave para la compañía. En concreto, la compañía ha proyectado un crecimiento en la demanda global de acero, excluyendo a China, de entre un 2,5% y un 3,5% para el año 2025. Basándose en estas estimaciones, ArcelorMittal planea mantener una inversión anual de entre 4.500 y 5.000 millones de dólares, enfocándose en mercados estratégicos como Brasil, India y Estados Unidos. Estas expectativas de demanda han favorecido la creación de nuevas minas en los diferentes países. En Estados Unidos, ArcelorMittal tiene previsto construir una planta de acero avanzada en Alabama, con una inversión estimada de 900 millones de dólares, destinada a satisfacer la creciente demanda del sector automotriz. Por otro lado, en Brasil, la compañía, en colaboración con Atlas Renewable Energy, desarrollará una planta solar en Minas Gerais para abastecer sus operaciones en el país. También en India ha asegurado terrenos en Andhra Pradesh para establecer una planta siderúrgica integrada con una capacidad inicial de 7,3 millones de toneladas anuales. Cotización de las acciones de ArcelorMittal Las acciones de Arcelormittal rebotan en la jornada de hoy y se sitúan en los 21 euros por título. No obstante, continúa la tendencia bajista marcada por el ADX. Además, el RSI cercano a los 30 puntos muestra un punto de rebote en la compra de acciones de ArcelorMittal. En relación con su precio objetivo, estimado a través de sus múltiplos, las acciones de ArcelorMittal podrían llegar hasta los 25,77 euros por acción. ¿Cómo comprar acciones de ArcelorMittal? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ArecelorMittal (MTS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

