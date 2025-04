Las acciones del Banco Santander y BBVA siguen cayendo

La resaca de la guerra arancelaria sigue pesando sobre los índices mundiales ante la incertidumbre y los riesgos de desaceleración económica que se descuentan durante los próximos meses. El S&P 500 se desplomó ayer un 4,8%, su mayor caída desde junio de 2020, para entrar de nuevo en una corrección técnica tras una brutal caída global en los mercados, desde Tokio hasta Londres. Europa vuelve a aperturar hoy la sesión a la baja. El Ibex 35 pierde los 13.000 puntos y lidera las caídas en los índices de la región debido al lastre de los bancos, donde las acciones del Banco Santander, BBVA o Sabadell se anotan una nueva jornada en negativo. Las acciones de Banco Santander y la banca española lastran al índice Dentro de los bancos, Sabadell lidera las caídas del día en el selectivo nacional con una corrección del 6%. Las acciones del Banco Santander se anotan una caída del 5,58%, mientras que las de BBVA retroceden un 5,40% y las de Caixabank, un 5,31%. A pesar de que países clave como México o Brasil no fueron tan penalizados en la guerra arancelaria, el euro se ha revalorizado con las divisas emergentes, lo cual perjudica a entidades expuestas internacionalmente. Unicaja, por su parte, se anota un descenso del 4,69%, mientras que Bankinter retrocede un 3,99%, siendo la entidad que, por el momento, presenta mejor comportamiento. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La banca española extiende así sus caídas tras la imposición de los aranceles recíprocos de Donald Trump y se posicionan en la parte bajista del Ibex 35, donde el sector bancario ocupa la mayor ponderación. Aun así, y pese a estas dos jornadas negativas, el acumulado del año para los bancos españoles sigue siendo positivo, aunque acusa una bajada respecto a los datos de la jornada de ayer. En concreto, en estos primeros meses de 2025, las acciones del Banco Santander han subido más del 29%, mientras que Caixabank sube un 27,58% y Bankinter, alrededor de un 24%. Las acciones de BBVA y el Banco Sabadell, entidades que aún siguen sumidas en el proceso de OPA, acumulan respectivamente una subida del 27,20% y del 29,89%, mientras que Unicaja se eleva un 27,30%. Motivos de las caídas de los bancos En este escenario, los riesgos de desaceleración económica se acentúan mientras las casas de análisis suben las expectativas de una previsible recesión durante los próximos meses en la primera economía mundial. Los bancos, debido a su comportamiento cíclico y su dependencia de la actividad económica, sufren ante la expectativa de una menor actividad, de menores solicitudes de crédito o consumo o de la parálisis de las compañías ante la incertidumbre global, lo cual limita gran parte de sus beneficios en áreas como las fusiones o adquisiciones, salidas a bolsa o emisiones de deuda. Los spreads de crédito empiezan a subir de manera vertiginosa lo cual podría ser el inicio de un mayor riesgo de default. Las empresas se podrían ver abocadas a unos menores ingresos y un pago de la deuda más elevada, limitando la actividad de los bancos. El mercado empieza a descontar nuevas medidas de estímulo por parte del BCE para compensar la caída en el crecimiento económico lo cual limita el margen de intereses de la entidades bancarias. El riesgo de hacerlo, es que despunte la inflación, lo cual no vemos tan arriesgado en estos momentos. En este sentido para nosotros la gran pregunta ahora es donde irá a parar toda la mercancía que los países asiáticos desviarán de EEUU para no hacer frente a los aranceles. Europa podría ser uno de los principales destinos lo cual puede empujar a la baja a la inflación favoreciendo los siguientes pasos del organismo presidido por Christine Lagarde, debido a que tienen precios más competitivos que las empresas europeas. Sin embargo, en ese escenario, las empresas de la región se podrían ver obligadas a reducir los precios para combatir la competencia, lo cual llevaría a una caída en sus beneficios. ¿Cómo comprar acciones del Banco Santander? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Banco Santander para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

