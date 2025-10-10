Las acciones de ArcelorMittal sufren la rebaja de recomendación de Goldman Sachs y se anotan una seria corrección de más del 2%. Recordemos que la compañía acumulaba un rally del 15% en este mes de octubre y se había visto beneficiada por los rumores y después confirmación de la subida de aranceles al acero por parte de la UE.

Goldman golpea a las acciones de ArcelorMittal

Las acciones de ArcelorMittal se habían visto impulsadas recientemente por las expectativas de una mejora del precio de venta en Europa después de la subida de aranceles anunciada. Sin embargo, Goldman Sachs ha dicho que este escenario está ya descontado en el precio. Aunque ha mantenido los 30€ como precio objetivo, ha rebajado su recomendación desde "comprar" hasta "neutral". Impacta tanto la rebaja de recomendación cómo que se haya mantenido el precio objetivo a pesar del anuncio de los aranceles.

¿No es beneficioso el arancel?

El problema es que un incremento de la capacidad de los operadores europeos para satisfacer la demanda que se queda "huérfana" tras los aranceles, podría hacer que se cree un techo para los precios, eliminando parte de los efectos que podrían ser beneficiosos para estos operadores. Aquí es donde entra el punto muerto de cada compañía y su capacidad para generar economías de escala. En definitiva, el ciclo del sector todavía no ha despegado.

Fuente: Plataforma de XTB

