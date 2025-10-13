Las acciones de ArcelorMittal están ganando fuerza en la jornada de hoy y se anotan subidas de más del 2% después de que una casa de análisis haya mejorado su precio objetivo. El valor viene de unas buenas semanas por las noticias que han rodeado al sector del acero en Europa, pero la pregunta ahora es si le queda recorrido.

Jefferies mejora el precio objetivo de las acciones de ArcelorMittal

La casa de análisis de Jefferies ha subido el precio objetivo de ArcelorMittal en más de un 20% de golpe, situándolo en los 36€ por acción frente a los 29,5€ anteriores. En cualquier caso, Jefferies afirma que todas las noticias positivas sobre el sector ya se reflejan en el precio, por lo que estaríamos hablando de que el potencial es reducido.

La realidad es que esas noticias sobre los aranceles de Europa sobre las importaciones al acero ya se han visto reflejadas tanto en el precio de las acciones de ArcelorMittal como en los precios objetivos de las casas de análisis. Mientras, el sector sigue enfrentándose a una gran sobrecapacidad a nivel mundial y a una industria que languidece.

Otra de las empresas beneficiadas de estos aranceles es Acerinox, pero con su mercado principal en Norteamérica ha dado menos que hablar.

Las acciones de ArcelorMittal suben un 47% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de ArcelorMittal?

