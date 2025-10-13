- Las acciones de ArcelorMittal repuntan
- Continúa la sobrecapacidad del sector
Las acciones de ArcelorMittal están ganando fuerza en la jornada de hoy y se anotan subidas de más del 2% después de que una casa de análisis haya mejorado su precio objetivo. El valor viene de unas buenas semanas por las noticias que han rodeado al sector del acero en Europa, pero la pregunta ahora es si le queda recorrido.
Jefferies mejora el precio objetivo de las acciones de ArcelorMittal
La casa de análisis de Jefferies ha subido el precio objetivo de ArcelorMittal en más de un 20% de golpe, situándolo en los 36€ por acción frente a los 29,5€ anteriores. En cualquier caso, Jefferies afirma que todas las noticias positivas sobre el sector ya se reflejan en el precio, por lo que estaríamos hablando de que el potencial es reducido.
La realidad es que esas noticias sobre los aranceles de Europa sobre las importaciones al acero ya se han visto reflejadas tanto en el precio de las acciones de ArcelorMittal como en los precios objetivos de las casas de análisis. Mientras, el sector sigue enfrentándose a una gran sobrecapacidad a nivel mundial y a una industria que languidece.
Otra de las empresas beneficiadas de estos aranceles es Acerinox, pero con su mercado principal en Norteamérica ha dado menos que hablar.
Las acciones de ArcelorMittal suben un 47% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de ArcelorMittal?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ArcelorMittal (MTS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
