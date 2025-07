Las acciones de ASML se disparan tras el acuerdo de Samsung

Las acciones de ASML han repuntado con fuerza en el mercado europeo y lideran la zona alcista del EuroStoxx 50, impulsadas por el reciente acuerdo entre Tesla y Samsung. Además, la claridad en torno a los aranceles por parte del gobierno americano atenúa la volatilidad y el miedo en el mercado. Las acciones de ASML se contagian del impulso de Samsung Hoy hemos conocido el contrato que ha cerrado Samsung por valor de 16.500 millones de dólares para fabricar chips de inteligencia artificial para Tesla. Dado que Samsung es uno de los principales clientes de ASML, el aumento en su producción se espera que impacte directamente en las ventas de la compañía neerlandesa, especializada en herramientas de litografía para la fabricación de semiconductores, un hecho que está impulsando su cotización en la jornada de hoy. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Actualmente, ASML espera un fuerte crecimiento del mercado de semiconductores, que podría alcanzar un volumen de 1 billón de dólares para 2030. En particular, la compañía prevé vender hasta 27.000 millones de euros en herramientas de litografía ultravioleta extrema (EUV) de aquí a finales de la década, ante la creciente necesidad de sus clientes de grabar patrones cada vez más finos en chips de IA. Aun así, el avance que están registrando hoy las acciones de ASML no responde únicamente al acuerdo entre Tesla y Samsung, sino también al contexto general de estabilización de los aranceles comerciales. El nuevo pacto entre Estados Unidos y la Unión Europea, que fija unos aranceles del 15%, ha reducido los temores a una guerra comercial y aporta una mayor seguridad para los inversores. Esta calma comercial actúa como un paraguas para el crecimiento de las cotizadas europeas del sector, como ASML, que recientemente ha presentado sus cifras del segundo trimestre. Perspectivas financieras y operativas de ASML En el segundo trimestre del año, ASML ha registrado pedidos por valor de 5.500 millones de euros, un aumento del 41% respecto al primer trimestre. Estas cifras refuerzan su objetivo de alcanzar unas ventas anuales de 32.500 millones de euros en 2025, lo que, de alcanzarse, supondría un crecimiento del 15% interanual. La compañía, que con sus cifras del segundo trimestre logró batir las expectativas del mercado, ha enviado ya su herramienta EUV más avanzada durante el segundo trimestre, lo que indica una mayor disposición de los clientes a invertir en nuevas tecnologías. Esto podría traducirse en un incremento significativo en las ventas de sus sistemas de litografía más sofisticados. En el escenario actual, marcado por los aranceles del presidente Trump, ASML también cuenta con estrategias para mitigar el impacto de los aranceles en Estados Unidos. ASML podría optar por reducir costes o trasladar los gastos a sus clientes. Los impuestos a componentes importados para sus fábricas estadounidenses podrían elevar sus costes entre un 1% y 2% de las ventas, mientras que los productos terminados exportados a clientes estadounidenses como Intel podrían soportar mayores costes, los cuales probablemente asumirán los propios clientes. Las acciones de ASML (ASML.NL) avanzan un 4,8% en la sesión de hoy. Sin embargo, en el acumulado del año retroceden un 8,5%. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.





