Las acciones de Samsung se disparan por su acuerdo con Tesla

Las acciones de Samsung Electronics suben cerca de un 7% tras firmar un gran acuerdo para producir semiconductores de IA para Tesla. El acuerdo, valorado en unos 22.800 millones de wones (en torno a 14.000 millones de euros), marca el mayor encargo individual jamás recibido por Samsung y representa su primera colaboración significativa con una gran firma tecnológica. El acuerdo con Tesla dispara las acciones de Samsung El acuerdo fue confirmado por Elon Musk en su propio perfil en la red social X (conocido anteriormente como Twitter), en el que el magnate reveló que la nueva fábrica de Samsung en Texas se dedicará a producir los chips A16 de última generación para Tesla. Según Musk, este contrato tiene una importancia estratégica enorme, y recordó que Samsung ya fabrica el modelo A14. También mencionó que TSMC fabricará el A15, cuyo diseño acaba de completarse, primero en Taiwán y más adelante en Arizona, y afirmó que la multinacional surcoreana aceptó que Tesla le ayudara a maximizar la "eficiencia de fabricación". "Esto es un punto crucial, ya que yo mismo supervisaré la línea de producción para acelerar el proceso", declaró el magnate. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este movimiento llega en un momento clave para Samsung, que lucha por no quedarse atrás frente a competidores como TSMC, compañía que mantiene alianzas con gigantes como Apple y Nvidia, en el desarrollo de chips de inteligencia artificial. En principio, el acuerdo tendrá una duración de ocho años, por lo que se extenderá hasta 2033. No obstante, las primeras entregas no se producirán hasta finales de 2026, como pronto. Tras anunciar el acuerdo, las acciones de Samsung se dispararon un 6,9% en la Bolsa de Seúl, marcando máximos no vistos desde el pasado mes de septiembre. La multinacional, que en un avance de sus resultados trimestrales auguró unas pérdidas del 56% en el benefel segundo trimestre del año, está inmersa en la carrera por la producción en masa de chips de dos nanómetros y podría, según periódicos locales surcoreanos, incorporar a Qualcomm a su cartera de clientes. Pese a todas las complicaciones, en el acumulado del año las acciones de Samsung cotizan en positivo, con una subida de más del 31%. ¿Cómo comprar acciones de Samsung? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Samsung (SMSN.UK) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de

