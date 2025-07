Telefónica declara pérdidas en el primer semestre de 2025

Telefónica ha presentado hoy sus resultados financieros correspondientes al primer semestre de 2025. Sin considerar operaciones excepcionales como minusvalías en ventas de filiales latinoamericanas y efectos de cambio, el beneficio neto habría sido positivo en el segundo trimestre. Sin estos impactos, el grupo habría ganado 155 millones en ese periodo y 558 millones en el semestre. ¿Qué métricas se pueden destacar de los resultados de Telefónica? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El beneficio neto ajustado de operaciones continuadas es de 558 millones de euros. Este beneficio es importante considerarlo, ya que la cifra neta general que arroja la compañía es negativa. Telefónica registró unas pérdidas netas en el primer semestre de 2025 de 1.355 millones de euros , frente al beneficio de 950 millones que obtuvo en el mismo periodo del año anterior.

, frente al beneficio de 950 millones que obtuvo en el mismo periodo del año anterior. Ingresos: 8.953 millones de euros en el segundo trimestre y más de 18.000 millones en la primera mitad, con un crecimiento orgánico del 1,5% en ambos periodos.

Incremento destacable en España (+1,9% orgánico en ventas) y Brasil (+7,1% orgánico) , con Alemania ganando cuota en el mercado móvil.

, con Alemania ganando cuota en el mercado móvil. Impacto negativo de los tipos de cambio sobre ingresos y EBITDA, que disminuyen un 3,3% y 4,6% respectivamente en el semestre.

y EBITDA, que disminuyen un 3,3% y 4,6% respectivamente en el semestre. Telefónica confirma sus objetivos financieros para 2025 , que incluyen crecimiento orgánico interanual en ingresos, EBITDA y caja operativa, reducción de apalancamiento, y una inversión sobre ventas inferior al 12,5%.

, que incluyen crecimiento orgánico interanual en ingresos, EBITDA y caja operativa, reducción de apalancamiento, y una inversión sobre ventas inferior al 12,5%. Política de dividendos para 2025 confirmada: 0,30 euros por acción en dos pagos (0,15 euros en diciembre 2025 y 0,15 euros en junio 2026).

(0,15 euros en diciembre 2025 y 0,15 euros en junio 2026). Continuación en la reducción de exposición en América Latina mediante ventas estratégicas de filiales (Uruguay, Ecuador, Argentina, Perú, Colombia). Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Telefónica

Desde XTB pensamos que los resultados no son buenos, pero al menos Telefónica mantiene su dividendo, reduce deuda y confirma sus expectativas para 2025 a pesar de impactos negativos excepcionales derivados de la reestructuración en América Latina y fluctuaciones cambiarias. Las acciones de Telefónica cotizan prácticamente planas durante la sesión de hoy, en los 4,58 euros por título, mientras que en el conjunto del 2025 las acciones de Telefónica se revalorizan un 15%. ¿Cómo comprar acciones de Telefónica? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Telefónica (TEF1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.