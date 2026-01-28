Las acciones de BBVA a la baja tras la última valoración

Las acciones de BBVA se sitúan hoy en la parte bajista del Ibex 35 tras recibir una rebaja de su calificación por parte del Banco Real de Canadá (RBC), que también ha actualizado su precio objetivo para la firma.

Las acciones de BBVA acusan la calificación del RBC

En concreto, RBC (Banco Real de Canadá) ha rebajado su calificación para BBVA de "sobreponderar" a "rendimiento del sector", provocando una notoria caída en su cotización.

BBVA se encuentra entre los mejores de su clase en varias métricas, pero la valoración parece completa y el incremento del precio de la acción podría ser limitado a partir de ahora. El Banco Real de Canadá considera que, si bien es difícil ser negativo con un banco que ofrece una creación de valoración atractiva, su valoración a futuro es neutra, y no mejorará al sector. No esperan sorpresas positivas en el control de costes en 2026. Aun así, han elevado su precio objetivo desde los 19,25 euros a los 19,75 euros por acción

Las acciones de BBVA retroceden hoy un 2,8%. En el acumulado del 2026, no obstante, el banco vasco sostiene una revalorización del 5,23%, con la que sigue la senda alcista de 2025, año en el que logró revalorizarse un 118% pese a su OPA fallida sobre el Sabadell.

Fuente: Plataforma de XTB

