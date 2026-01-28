Las acciones de UnitedHealth se hunden tras presentar previsiones a la baja para 2026

A lo largo del día de ayer, las acciones de UnitedHealth, una de las mayores aseguradoras de Estados Unidos, llegaron a desplomarse un 17% tras presentar unos resultados trimestrales que decepcionaron al mercado. Además del rendimiento del trimestre, otro factor clave que lastró la acción fueron las previsiones para 2026, en las que la compañía anticipa una contracción de ingresos respecto a este año.

El principal desafío que enfrenta UnitedHealth —y que también afecta a sus competidores— es la reducción de la financiación pública. Recientemente se ha anunciado que la financiación de Medicare Advantage aumentará únicamente un 0,08% en 2027, muy por debajo de lo que esperaba el mercado. Esta cifra implica menores ingresos futuros para las aseguradoras, lo que ha presionado con fuerza el precio de la acción.

¿Qué ha lastrado a las acciones de UnitedHealth?

Aunque hoy las acciones de UnitedHealth han abierto en positivo tras el desplome registrado ayer, la situación de la firma sigue siendo complicada. En lo que va de 2026, el valor cae un 12% y en los últimos doce meses acumula un retroceso del 45% que refleja un deterioro prolongado.

Tradicionalmente considerada un valor defensivo, UnitedHealth se enfrenta ahora a un entorno adverso marcado por un marco regulatorio más estricto y una financiación menor de la esperada para su principal motor económico: Medicare Advantage.

Este programa consiste en seguros médicos ofrecidos por empresas privadas pero financiados por el gobierno para personas mayores de 65 años. Si la financiación pública se reduce, los ingresos de este segmento caen, y así lo reflejó el mercado en la sesión de ayer.

Actualmente, la acción cotiza en torno a los 290 dólares, muy lejos de sus máximos históricos cercanos a los 600 dólares. Varias casas de análisis han ajustado sus previsiones: por ejemplo, RBC Capital redujo su precio objetivo de 408 a 361 dólares, añadiendo más presión sobre el valor.

Resultados de UnitedHealth: cifras clave y desviaciones frente al consenso

El problema de UnitedHealth no fueron tanto las cifras del trimestre, sino el outlook negativo para 2026. Aun así, los resultados mostraron ligeras desviaciones respecto al consenso:

Ingresos: 447.567 millones vs. 448.006 millones esperados (-0,1%)

Beneficio por acción: 16,35 dólares vs. 16,32 esperados (+0,2%)

EBIT : 21.716 millones vs. 21.932 millones esperados (-1%)

Beneficio neto: 14.897 millones vs. 14.843 millones esperados (+0,4%)

En resumen, unos resultados muy en línea con el consenso, pero acompañados de unas previsiones que anticipan caídas de ingresos en 2026, lo que provocó la fuerte reacción negativa del mercado.

Efecto contagio: cómo el desplome de UnitedHealth arrastró al sector salud

El impacto no se limitó a UnitedHealth. El sector de aseguradoras de salud, altamente dependiente de la financiación pública, también sufrió caídas significativas. La presión regulatoria y la revisión a la baja de ingresos futuros generaron un sentimiento pesimista entre los inversores.

Algunos ejemplos del castigo al sector:

Humana: -26% en la semana

CVS Health: -10% en los últimos siete días

Elevance Health: -7% en temporalidad semanal

El mercado interpretó que el recorte en la financiación de Medicare Advantage afectará a todo el sector, no solo a UnitedHealth.

