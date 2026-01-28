Las acciones de Starbucks suben tras presentar resultados

Starbucks está señalando una reactivación de su negocio en EE. UU., aunque los márgenes siguen bajo presión. Las acciones suben tras la publicación de resultados, y la reacción del mercado es esperanzadora, ya que la compañía finalmente ha roto la racha negativa de desaceleración en su mercado más importante: Estados Unidos.

Este es el primer trimestre en mucho tiempo en el que los números no solo "lucen mejor en el papel", sino que genuinamente sugieren que la estrategia de cambio de rumbo bajo el CEO Brian Niccol está tomando forma más rápido de lo que algunos inversores esperaban. Sin embargo, hay algo que debe enfatizarse: Starbucks está logrando un repunte en ventas, pero lo está pagando con una menor rentabilidad. En otras palabras, la compañía está empezando a recuperar clientes, pero sus bases operativas aún requieren inversión.

Desde comienzos de año, la acción sube cerca del 15 %, y avanza más del 3,5 % tras el informe. Este comunicado contiene lo que Starbucks había estado echando en falta: una reversión de la tendencia en EE. UU. y un crecimiento impulsado por transacciones. Al mismo tiempo, los márgenes están bajo presión, los costos de insumos del café se mantienen elevados, y la ejecución del plan de transformación —en tecnología, logística y otros frentes— requiere gasto.

Resultados de Starbucks (4T 2025)

Ventas comparables globales (interanual): +4 % frente a expectativas de aproximadamente +2,25 %

+4 % frente a expectativas de aproximadamente +2,25 % Ventas comparables en Norteamérica: +4 %

+4 % Primer crecimiento de ventas en EE. UU. en dos años; crecimiento impulsado por transacciones por primera vez en ocho trimestres

Ticket promedio en EE. UU.: +1 %, impulsado por bebidas de espresso, bebidas a base de té y la creciente popularidad de los complementos de cold-foam

+1 %, impulsado por bebidas de espresso, bebidas a base de té y la creciente popularidad de los complementos de Los márgenes se contrajeron 290 pb (2,9 pp) en el trimestre

(2,9 pp) en el trimestre La dirección señaló el impacto de los aranceles, la presión de costos y las inversiones operativas

Se espera que las ventas comparables globales aumenten más del 3 % este año (el mercado esperaba alrededor de +2,94 %)

este año (el mercado esperaba alrededor de +2,94 %) BPA ajustado esperado en US$2,15-US$2,40 (punto medio por debajo del consenso de aproximadamente US$2,35)

(punto medio por debajo del consenso de aproximadamente US$2,35) La compañía espera que la presión arancelaria comience a aliviarse en el segundo semestre del año

Ventas en China: +7 % interanual en el 4T (frente a +2 % interanual en el trimestre anterior)

La conclusión más "relevante para el mercado" es directa: Starbucks está creciendo de nuevo en EE. UU., que es exactamente donde necesitaba un avance significativo. La naturaleza de la mejora también importa — esto no es solo una historia impulsada por precios, sino una señal de que los clientes están regresando a las tiendas. El crecimiento de la cesta puede "impulsarse" mediante aumentos de precios, pero el aumento de transacciones típicamente indica que el producto y la experiencia en tienda están funcionando.

Brian Niccol está transformando la compañía desde adentro hacia afuera. En la práctica, el plan se basa en varios cambios muy tangibles:

Simplificación del menú: menos carga de trabajo para los baristas, ejecución más rápida de pedidos y menos errores durante las horas pico. Volver a la calidad y al ambiente de "cafetería": productos horneados frescos, mayor enfoque en la atmósfera en tienda y más personalización del producto. Tiempos de servicio más cortos: el objetivo es bajar de cuatro minutos, aunque la compañía admite que a veces aún no lo logra.

Starbucks también tiene una ventaja clave que es difícil de replicar: puede vender "complementos" de una manera que hace que los clientes sientan que están mejorando la calidad en lugar de simplemente pagar más. En EE. UU., el aumento del +1 % en el ticket promedio fue impulsado principalmente por bebidas de espresso, bebidas a base de té y la popularidad del cold foam.

Una de las iniciativas dirigidas a traer clientes de vuelta es el lanzamiento de nuevas bebidas con infusión de proteína. Este puede ser un movimiento más importante de lo que parece a primera vista, ya que el mercado de bebidas continúa virando hacia ofertas más "funcionales": productos orientados a la salud, soluciones para consumidores activos y bebidas que no son solo un postre.

Aun así, Starbucks está mejorando las ventas mientras enfrenta vientos en contra en rentabilidad, ya que los márgenes han disminuido. ¿Qué hay detrás de esto? Mayores costos de materias primas e importación (incluyendo efectos de aranceles), costos que ahora están incorporados en la operación, e inversiones para mejorar las operaciones. Las preguntas que Wall Street probablemente seguirá haciendo se reducen a unos pocos puntos clave:

¿Persistirá el crecimiento en EE. UU. durante los próximos trimestres?

¿Se convertirán las bebidas con infusión de proteína en una parte permanente de la oferta principal?

¿Comenzarán los márgenes a recuperarse en el segundo semestre del año, como espera la dirección?

¿Qué detalles concretos saldrán del primer Día del Inversor de Niccol?

Fuente: xStation5