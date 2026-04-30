Las acciones de BBVA caen un 1% a pesar de presentar unos buenos resultados del primer trimestre del 2026. La compañía ha conseguido batir las expectativas del consenso de analistas y ha mostrado una fuerte resiliencia. Sin embargo, hay algunos puntos a vigilar. ¿Cuáles son las claves de los resultados de BBVA?

Cifras clave de los resultados de BBVA del 1T2026

Margen de intereses: 7.537 millones de euros, +20,2% interanual a tipo de cambio constante y +4,16% frente a lo esperado.

Comisiones netas: 2.256 millones de euros, +15,5% interanual a tipo de cambio constante y +3,39% frente a lo esperado.

Beneficio neto: 2.989 millones de euros, +14,1% interanual a tipo de cambio constante y 6,38% frente a lo esperado.

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España

Margen de intereses y crédito

El margen de intereses de BBVA ha crecido en más de un 20% a tipo de cambio constante tanto por la expansión de la rentabilidad de los activos medios como por un aumento considerable del volumen de crédito. Turquía, América del Sur y México han ayudado a conseguir este crecimiento. En concreto, Turquía ha aportado unos 541 millones de euros, mientras que México unos 241 millones de euros. Es decir, más del 60% del crecimiento del margen e intereses viene de estas dos economías. Por su parte, el crédito a la clientela ha aumentado en un 14,8% interanual y un 4% intertrimestral, de nuevo con Turquía destacando.

Tenemos que destacar el negocio hipotecario en España, que ha crecido un 2,8% interanual y un 0,6% intertrimestral. Sin embargo, el margen de intereses creció un 3,6% interanual en nuestro país, lo que supone una tasa inferior a la reportada por el resto de entidades.

Aquí, por tanto, tenemos que destacar tanto el crecimiento del volumen de crédito como la expansión del margen neto de intereses (NIM), lo que añade una nota positiva.

Comisiones

Por su parte, la partida de comisiones también ha tenido una sólida evolución gracias a los negocios de pagos y gestión de activos, una dinámica que también se está viendo en el resto del sector. En cuanto a países, México ha tenido el mayor impacto positivo. Por su parte, la partida de recursos fuera de balance, donde se incluyen los fondos de inversión y otros activos gestionados, creció en un 11,3% interanual a tipo de cambio constante.

Beneficio neto y provisiones

La entidad ha reportado un incremento de la partida de deterioro de activos financieros, con un impacto negativo de -1.820 millones de euros, lo que ha tenido una repercusión negativa en el crecimiento del beneficio neto. La entidad achaca este aumento al crecimiento de la cartera crediticia, pero es un punto que habrá que seguir de cerca durante todo el año.

Conclusiones: BBVA presenta resultados sólidos, pero el repunte de tipos y el negocio de Turquía abren dudas

Pensamos que los resultados de BBVA han sido sólidos y el aumento del guidance del ROTE demuestra que a pesar del entorno geopolítico la entidad confía en su modelo de negocio. Nosotros tenemos dudas en el negocio de Turquía, ya que es un país dependiente energéticamente del exterior y lo normal sería ver un deterioro de la demanda de crédito, lo que puede lastrar las cifras del segundo trimestre. Además, pensamos que el repunte de los tipos de interés en los mercados de deuda pública puede también perjudicar la demanda de crédito en el más corto plazo y el impacto en BBVA dependerá de la duración de la guerra.

Sin embargo, pensamos que con el paso del tiempo los múltiplos de la banca se deben normalizar y es por eso por lo que a pesar de que la banca está reportando buenas cifras, sus acciones caen. Las subidas de los últimos años pesan y ahora debemos entrar en una fase de normalización.

Las acciones de BBVA caen un 10% interanual.

¿Cómo comprar acciones de BBVA?

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