Las acciones de BBVA caen más de un 3% después de presentar unos resultados en línea con lo esperado y mostrando un mejor desempeño que otras entidades en el crecimiento del negocio principal. Sin embargo, dos partidas han decepcionado ¿Cuáles han sido las claves de los resultados de BBVA?

Cifras clave de los resultados de BBVA del cuarto trimestre del 2025

Margen de intereses: 7.034 millones de euros, +9,8% interanual y +3,15% frente a expectativas

Comisiones netas: 2.145 millones de euros, -4% interanual y -3,13% frente a expectativas

Beneficio neto: 2.533 millones de euros, +4,1% interanual y -0,16% frente a expectativas

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de BBVA del cuarto trimestre de 2025

Margen de intereses y cartera de crédito

El margen de intereses de BBVA en el cuarto trimestre de 2025 muestra un sólido crecimiento, con un buen desempeño tanto en España (+5,8%) como en México (+8,5%) e impulsada por el crecimiento del crédito a la clientela, que ha crecido en un 11,6% interanual e incluso un 5,6% intertrimestral. De hecho, en sus dos principales economías el crédito ha crecido con fuerza, destacando en México con un incremento del 9,6%. Esto demuestra que en sus principales países la demanda de crédito ha sido muy positiva, lo que le ha permitido ganar cuota de mercado en todas sus áreas. Esto será fundamental de cara al 2026, ya que el tipo de interés debería mantenerse relativamente estable y el crecimiento vendrá principalmente por volumen de crédito. En ese sentido, la cartera de préstamos hipotecarios creció un 2,5% interanual en España, mientras que lo hizo en un 8,2% en México a tipo de cambio constante.

En cuanto a margen de intereses, BBVA goza de una atractiva diversificación geográfica, pero seguimos muy atentos a los ataques arancelarios de Trump a México porque esto puede cambiar la dinámica económica del país en apenas unas semanas. Además, para el 2026 las perspectivas para el país siguen siendo de un bajo crecimiento, que BBVA podría canalizar ganando cuota de mercado pero que también podría suponer una caída de la actividad general.

Comisiones netas

Las comisiones netas se han quedado por debajo de lo esperado, muy influenciadas por el tipo de cambio en países que en el beneficio tienen un menor peso pero que con respecto a los ingresos operativos tienen un mayor peso que en España y México. Hablamos de Turquía, donde se ha experimentado una caída del -26% interanual pero con un crecimiento del +12,5% a tipo de cambio constante. De hecho, en España y en México el desempeño ha sido sólido, con crecimientos del 2,2% y 6% respectivamente impulsados por la gestión de activos y seguros.

Beneficio neto y conclusión de los resultados de BBVA

El beneficio neto ha crecido en un 4,1%, pero un 17% a tipo de cambio constante. Lo que nos gusta de los resultados de BBVA es que el crecimiento viene de partidas operativas, y no de movimientos contables, como sí ocurrió ayer con Santander. Por tanto, consideramos que la cifra de beneficios es sólida y de calidad. Sin embargo, tenemos que señalar el aumento de las provisiones por mercados como Turquía y México, lo que nos hará estar muy atentos en los próximos trimestres.

Las perspectivas para el 2026 nos parecen sanas y razonables, con crecimiento ligero tanto en España como en México. Los riesgos que vemos son la ralentización económica en México y la amenaza arancelaria de Trump, mientras que en España vemos una alta propensión del sector a entrar en una guerra de tipos en el mercado hipotecario, lo que puede lastrar considerablemente el margen. En cualquier caso, seguimos pensando que los múltiplos son muy exigentes y el sector no debería tener mucho más recorrido. De hecho, achacamos las caídas de hoy tanto a una cifra de beneficios ligeramente menor a lo esperado como a las provisiones en mercados clave. Cuando se cotiza a múltiplos altos, el mercado no perdona y cualquier cifra no esperada se castiga con ventas.

Pese a las caídas de hoy, las acciones de BBVA acumulan una subida de más del 3% en lo que llevamos de 2026.