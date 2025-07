Los resultados de BlackRock (BLK.US) han decepcionado considerablemente al mercado a pesar de que algunas de sus cifras han conseguido batir al consenso de analistas. Mientras tanto, las acciones de BlackRock se desploman un 6%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cifras clave de los resultados del 2T2025 de BlackRock Ingresos: 5.423 millones de dólares, +13% interanual, frente a los 5.450 millones de dólares esperados.

Margen EBIT: 31,9% frente al 37,5% del año anterior y 37,3% esperado.

Beneficio por acción ajustado: 12,05$ frente a los 10,36$ del año anterior y 10,87$ esperados.

Entradas de capital netas: 67.740 millones de dólares frente a los 84.720 millones de dólares esperados. Los activos bajo gestión baten un récord, pero las entradas decepcionan A pesar de que los activos bajo gestión de BlackRock han alcanzado un récord de 12,53 billones de dólares, frente a los 12,31 billones de dólares esperados, las menores entradas de capital han sido preocupantes. El principal problema ha residido en que se han producido unas acusadas salidas de capital por parte de los inversores institucionales. En concreto, se produjeron unas salidas netas de más de 41.000 millones de dólares frente a las entradas netas de 1.960 millones de dólares por parte de los inversores retail. Esto se achaca a la salida de un importante inversor institucional. Por tanto, vemos como el rebote de los mercados de renta variable ha sido uno de los principales impulsores de los activos bajo gestión. Estos resultados no han gustado al mercado, pero no son tan malos. Si nos fijamos en las entradas netas por trimestres, tenemos que remontarnos al primer trimestre del 2024 para ver un nivel tan bajo (57.000 millones de dólares). Sin embargo, el dato no se aleja tanto de otros trimestres y refleja la situación de incertidumbre de los mercados provocada por la tensión arancelaria. En cualquier caso, eliminando el impacto de esa salida de 52.000 millones de dólares por parte de este cliente la cifra estaría por encima de la de la mayoría de trimestres. Las acciones de BlackRock suben un 2% en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

