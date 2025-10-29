Boeing es una de las mayores corporaciones aeroespaciales y de defensa del mundo. La compañía diseña y fabrica aeronaves de pasajeros y militares, y también proporciona servicios y soporte técnico a operadores de todo el mundo. Los resultados han decepcionado a los inversores, pero sin indicios de un desplome del ánimo. La mejora de los resultados es peor de lo esperado, pero no indica una pérdida de capacidad operativa. El ritmo sigue siendo irregular, pero los fundamentos de la producción y la cartera de pedidos ofrecen motivos para un optimismo cauto y moderado. La mayor atención, y la más negativa, la acaparó una pérdida de 4.900 millones de dólares relacionada con el retraso del programa del avión 777X.

El avión 777X de Boeing vuelve a retrasarse

Este es el sexto cambio de calendario, y el coste total del proyecto ha superado los 11.000 millones de dólares. El director ejecutivo de Boeing hizo hincapié en que aún queda mucho trabajo por hacer con los organismos reguladores antes de que el diseño reciba la aprobación definitiva para los vuelos y entre en producción en serie. Se trata de información negativa, pero es evidente que la compañía está aprendiendo de una serie de fallos importantes que han afectado a las aeronaves de Boeing en los últimos años. Otro golpe a la ya baja confianza de los inversores es la prolongada huelga en las plantas de fabricación de aviones de combate en Misuri e Illinois. Estas plantas son responsables, entre otras cosas, de la producción y el mantenimiento de las plataformas F-15 y F/A-18. Esto resulta especialmente preocupante, considerando que las actividades de defensa representan aproximadamente un tercio de los ingresos de la compañía, y su papel estratégico para el Departamento de Defensa de Estados Unidos es una razón importante por la que la compañía se mantiene en el mercado a pesar de años de decisiones erróneas y graves controversias.

Sin embargo, no todas las noticias son negativas:

La compañía ha estabilizado la producción de la familia 737 y avanza hacia el objetivo de producir entre 47 y 52 aeronaves al mes.

La cartera de pedidos también está creciendo claramente. Actualmente incluye un total de 5.900, con 821 añadidos solo este año.

La rentabilidad también ha mejorado. El segmento de aviones comerciales incrementó sus márgenes interanuales un 49%.

Mientras tanto, el segmento de defensa de Boeing aumentó sus ingresos un 25%, alcanzando un beneficio de 114 millones de dólares. La empresa sigue enfrentando dificultades en materia de ingeniería, finanzas, asuntos legales, personal y estrategia. A pesar de ello, la tendencia de los resultados, aunque aún decepcionantes, indica una lenta mejoría en su situación.

Acciones de Boeing

Las acciones de Boeing retroceden más de un 4% tras la presentación de resultados. En el acumulado del año, no obstante, se revalorizan más de un 24%.