Las acciones de British American Tobacco caen

Las acciones de British American Tobacco (BATS.UK) caen un 7,5% en la sesión de hoy, después de que las previsiones de la empresa sobre el crecimiento de los ingresos en el ejercicio fiscal 2025 no resultaran lo suficientemente buenas como para sostener las considerables ganancias que hemos visto en las acciones de la empresa recientemente. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que los resultados en sí mismos fueron relativamente buenos. En el ejercicio 2024, la disminución del beneficio operativo en EE. UU. (-3,5%) fue más que compensada por el crecimiento en otros países (+7,5%), lo que permitió a BAT mantener el crecimiento a nivel de grupo (+1,4%). El rendimiento de las nuevas categorías de productos alternativos sin combustión, como Velo, también es alentador. Aun así, la empresa ve los principales factores negativos para el año como: Bangladesh : Aceleración del comercio ilegal impulsada por el aumento del IVA y los aranceles aduaneros. (El mercado más grande de BAT)

: Aceleración del comercio ilegal impulsada por el aumento del IVA y los aranceles aduaneros. (El mercado más grande de BAT) Australia : Aceleración del comercio ilegal impulsada por aumentos ad hoc de impuestos especiales

: Aceleración del comercio ilegal impulsada por aumentos ad hoc de impuestos especiales El impacto negativo se estima en: ~1% en los ingresos, ~2% en las ganancias operativas Previsión anual de British American Tobacco Beneficio operativo ajustado pasa de un +1,5% a un +2,5% Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los aspectos más importantes que pueden afectar a la valoración de las acciones de British American Tocacco este año. Fuente: BAT Resultados de British American Tobacco en 2024 Beneficio operativo ajustado 11.890 millones de libras esterlinas, estimaciones 11.960 millones de libras esterlinas

11.890 millones de libras esterlinas, estimaciones 11.960 millones de libras esterlinas Beneficio operativo 2.740 millones de libras esterlinas frente a la pérdida del año pasado 15.750 millones de libras esterlinas interanual, estimación 10.710 millones de libras esterlinas

2.740 millones de libras esterlinas frente a la pérdida del año pasado 15.750 millones de libras esterlinas interanual, estimación 10.710 millones de libras esterlinas Ingresos 25.870 millones de libras esterlinas, estimaciones 26.310 millones de libras esterlinas Las acciones de British American Tobacco retroceden Los resultados de British American Tobacco no son malos, aunque después de una apreciación tan grande en el precio de las acciones de BATS, una gran parte del mercado podría haber esperado que las perspectivas futuras fueran más optimistas. Los medios de comunicación del sector informaron que un tema clave durante este comunicado sería cualquier mención al rendimiento de los productos alternativos. En este aspecto, los resultados indican una caída de casi el 6% en los volúmenes de vaporizadores y de casi el 12% en los volúmenes de calentadores (los principales productos alternativos de la compañía), contrarrestando así la sorpresa positiva del potente crecimiento de las ventas de las bolsas Velo. Cabe recordar que para las tabacaleras el elemento clave de la transformación será precisamente el aumento de la cuota de productos alternativos en la estructura de ingresos. Participación de cada grupo en los ingresos de BATS. Fuente: BAT Las acciones de British American Tobacco probaron hoy la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico), después de lo cual el lado de la demanda logró anular parte del descuento inicial. Fuente: xStation



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.