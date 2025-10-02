Las acciones de BYD suben a pesar de la caída en sus entregas

BYD enfrenta su primer retroceso en ventas desde 2020, en medio de una feroz competencia y cambios en el mercado chino de vehículos eléctricos. Pese a ello, el precio de sus acciones cotiza con optimismo, reflejado en una subida intradía del 3,1%.

La caída interanual del 5,9% en las entregas de BYD durante septiembre de 2025 —con 393.060 unidades comercializadas— marca un punto de inflexión para el gigante chino, que hasta ahora había mantenido un crecimiento sostenido incluso en los meses más volátiles del sector. Este descenso se produce en plena temporada alta automotriz, lo que refuerza las señales de desaceleración en el mercado de vehículos eléctricos en China.

Factores detrás de la caída

BYD ajustó su meta de entregas para 2025 a 4,6 millones de unidades, un recorte del 16% respecto a sus previsiones iniciales.

Guerra de precios en China: La intensa competencia ha obligado a BYD y otros fabricantes a aplicar descuentos agresivos. Modelos como el Qin Plus, Tang DM-i y Seal 07 DM-i han recibido rebajas de hasta 10.000 yuanes (unos 1.400 dólares).

Desempeño desigual por segmento: Mientras las ventas de vehículos 100% eléctricos (BEV) crecieron un 24,3% en septiembre, los híbridos enchufables (PHEV) —una categoría clave para BYD— cayeron un 25,6%, acumulando seis meses consecutivos de retrocesos.

Crece la competencia de BYD

La desaceleración de BYD contrasta con el crecimiento explosivo de sus rivales:

Leapmotor aumentó sus entregas un 97% interanual, con 66.657 unidades.

Xiaomi duplicó sus cifras desde enero, alcanzando más de 40.000 ventas gracias al modelo YU7, competidor directo del Tesla Model Y.

Xpeng, Nio y Li Auto también reportaron incrementos significativos, consolidando su presencia en el mercado.

¿BYD mantiene su liderazgo?

A pesar del retroceso, BYD mantiene una posición dominante:

Más del 54% de cuota de mercado en vehículos eléctricos durante septiembre.

Submarcas en expansión: Fang Cheng Bao (SUVs robustos) creció un 345%, Denza (premium) subió un 20,5% y Yangwang (alto desempeño) avanzó un 145%.

Exportaciones y BEV en alza: Las ventas internacionales y el crecimiento en vehículos totalmente eléctricos han amortiguado el impacto de la caída en PHEV.

Este momento marca un desafío estratégico para BYD, que deberá equilibrar precios competitivos con rentabilidad, mientras enfrenta una nueva generación de competidores respaldados por gigantes tecnológicos como Huawei y Xiaomi. El liderazgo de BYD sigue siendo sólido, pero su margen de maniobra se estrecha en un mercado cada vez más fragmentado y exigente.

