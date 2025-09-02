Las acciones de CD Projekt caen a pesar de sus resultados

Las acciones de CD Projekt (CDR.PL) registran hoy otro día consecutivo de caídas, a pesar de los excelentes resultados financieros del segundo trimestre de 2025. Cabe recordar que, según los resultados publicados por la compañía el jueves pasado, la compañía superó las expectativas del mercado tanto en ingresos (216,7 millones de PLN frente a los 205,5 millones de PLN esperados) como en beneficio operativo (72,4 millones de PLN, un 23 % más interanual).

Logros más importantes de la compañía en el segundo trimestre de 2025:

El 3 de junio, durante el State of Unreal 2025, CD PROJEKT RED y Epic Games presentaron una demo técnica de The Witcher 4.

El 5 de junio, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition debutó en la consola Nintendo Switch 2 el mismo día de su lanzamiento global, y el 17 de julio, el juego llegó a los dispositivos Mac con chips de Apple. A principios del segundo trimestre, el equipo responsable del desarrollo de Cyberpunk 2 entró en la fase de preproducción del proyecto.

En el primer semestre, los ingresos del Grupo CD PROJEKT alcanzaron los 443 millones de PLN y el beneficio neto consolidado ascendió a 155 millones de PLN.

CD Projekt también puede presumir de varios hitos, como superar los 60 millones de copias vendidas de The Witcher 3 y los 10 millones de copias de la expansión Cyberpunk. La compañía también ha anunciado una colaboración en una nueva serie basada en el universo de este último juego.

Sin embargo, los mercados se mantienen cautelosos. La falta de información nueva por parte del consejo de administración sobre proyectos futuros, planes de negocio o fechas de lanzamiento específicas, así como el pesimismo en la Bolsa de Varsovia, donde las acciones están experimentando una fuerte caída, ejercen presión sobre el precio de las acciones. Los propios datos financieros siguen siendo demasiado bajos para respaldar las altas valoraciones de la compañía. Las altas expectativas sobre el lanzamiento de The Witcher 4 siguen siendo el motor de la valoración de CD Projekt. Desde esta perspectiva, hemos tenido un trimestre muy importante para la compañía. En junio, CD Projekt presentó una demo técnica de su juego, que demostró las enormes ambiciones del equipo, aunque cabe recordar que el juego experimentará una gran evolución y cambios entre la demo técnica y la versión final.

La compañía se encuentra actualmente en proceso de aumentar su inversión de capital en relación con la producción de nuevos juegos de las sagas The Witcher y Cyberpunk. Al mismo tiempo, los flujos de caja positivos se generan principalmente por la venta de juegos existentes. La compañía está aprovechando con éxito la distribución digital de juegos gracias a los importantes descuentos que ofrece el estudio en plataformas como Steam y Epic Games. Fuente: CD Projekt

Análisis técnico de CD projekt

La corrección actual se ha detenido técnicamente en la media móvil exponencial de 100 sesiones (EMA100), que ha sido un soporte clave para la acción desde otoño de 2024. Incluso a pesar de los sólidos fundamentos, los inversores están descontando claramente el potencial futuro de la compañía, lo que significa que los resultados anunciados, aunque sólidos, no son suficientes para impulsar un aumento sostenido del precio de la acción en las condiciones actuales del mercado. Por otro lado, las caídas por debajo de la zona EMA100 mencionada anteriormente se han neutralizado rápidamente recientemente, pero también repetidamente en el pasado. En este punto, parece que la tendencia alcista a largo plazo se mantiene intacta.

Fuente: xStation