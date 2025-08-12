Las acciones de Circle suben un 5% tras sorprender a Wall Street

Las acciones de Circle suben un 5%, debido a sus buenos resultados trimestrales. Los datos han impresionado a Wall Street gracias al aumento del 53% en los ingresos del segundo trimestre y expectativas optimistas sobre el uso de las stablecoin, que son un tipo de moneda digital vinculada uno a uno al dólar estadounidense u otro activo de reserva.
En qué consiste el negocio de Circle
Circle basa su negocio principalmente en la emisión y gestión de stablecoins reguladas, especialmente el USD Coin (USDC) —una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. El proceso simplificado de cómo funciona Circle sería el siguiente:
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
- Usuario/empresa deposita dólares (o euros, en el caso del EURC) a Circle para recibir USDC.
- Circle coloca ese dinero en reservas:
- Parte en efectivo o depósitos a la vista (para atender reembolsos rápidos).
- Parte en activos muy líquidos y seguros como bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo (T-Bills, típicamente vencimientos de 1 a 3 meses).
- Circle emite la cantidad equivalente de USDC y la entrega al cliente.
Al mantener las reservas de USDC respaldadas al 100 % en efectivo y activos equivalentes como bonos del Tesoro de EE. UU, al invertir esos activos, genera ingresos por intereses.
Circle normalmente invierte en T-Bills a muy corto plazo, lo cual significa que si las rentabilidades suben, el precio baja un poco, pero como vencen pronto, pueden reinvertir rápido a las nuevas tasas más altas. El impacto de valoración negativa es mucho menor que en bonos a largo plazo. Sin embargo, si las tasas bajan a cero, los ingresos por intereses caen mucho.
Además genera ingresos adicionales a través de tarifas de transacción, particularmente cuando USDC se utiliza en pagos o transferencias, así como por servicios empresariales como acceso a APIs, herramientas para desarrolladores y servicios de liquidez
Resultados de Circle
- Ingresos: 658 millones USD (vs. 646 millones esperados)
- Pérdida neta: 482 millones USD, afectada por gastos contables ligados a su salida a bolsa.
- EBITDA ajustado: 126 millones USD, mejor que los 119 millones estimados.
El grueso de las ventas proviene de intereses generados por las reservas que respaldan el USDC. A diferencia de Coinbase, que vive de comisiones por transacción, Circle comparte parte de sus beneficios con socios como Coinbase, que distribuyen USDC en sus plataformas.
No es por tanto una plataforma de intercambio de criptomonedas que obtiene la mayor parte de sus ingresos de las comisiones por transacción, lo que genera márgenes mucho mayores.
Planes y novedades
Para impulsar el crecimiento, Circle anunció en junio su intención de crear un banco fiduciario nacional en Estados Unidos. De aprobarse, Circle, liderado por su cofundador y director ejecutivo Jeremy Allaire , podría actuar como custodio de sus propias reservas y potencialmente obtener acceso directo a los sistemas de pago estadounidenses a través de una codiciada cuenta maestra de la Reserva Federal.
La empresa también anunció el lanzamiento de Arc, una cadena de bloques abierta diseñada específicamente para la financiación de monedas estables, de modo que pueda ofrecer su propia plataforma completa.
Debut más exitoso en años
El de Circle ha sido uno de los debuts bursátiles más impactantes en años. Sus acciones llegaron a cotizar casi diez veces su precio de salida, lo que refleja el optimismo en torno al crecimiento potencial que se encuentra en este segmento, antes desconocido, del mercado de criptomonedas.
Las monedas estables están dando un salto desde su uso original como fichas de póker en el mercado de criptomonedas a medios de intercambio comunes, ofreciendo a empresas y consumidores sistemas de pago más económicos y eficientes, y esto puede que sea solo el principio.
Las acciones de Circle subieron a aproximadamente 172 dólares en la preapertura bursátil. El precio de la salida a bolsa fue de 31 dólares.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.