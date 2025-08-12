Las acciones de Circle suben un 5% tras sorprender a Wall Street

Las acciones de Circle suben un 5%, debido a sus buenos resultados trimestrales. Los datos han impresionado a Wall Street gracias al aumento del 53% en los ingresos del segundo trimestre y expectativas optimistas sobre el uso de las stablecoin, que son un tipo de moneda digital vinculada uno a uno al dólar estadounidense u otro activo de reserva.

En qué consiste el negocio de Circle

Circle basa su negocio principalmente en la emisión y gestión de stablecoins reguladas, especialmente el USD Coin (USDC) —una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. El proceso simplificado de cómo funciona Circle sería el siguiente:

Usuario/empresa deposita dólares (o euros, en el caso del EURC) a Circle para recibir USDC. Circle coloca ese dinero en reservas:

Parte en efectivo o depósitos a la vista (para atender reembolsos rápidos).

Parte en activos muy líquidos y seguros como bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo (T-Bills, típicamente vencimientos de 1 a 3 meses).

Circle emite la cantidad equivalente de USDC y la entrega al cliente.

Al mantener las reservas de USDC respaldadas al 100 % en efectivo y activos equivalentes como bonos del Tesoro de EE. UU, al invertir esos activos, genera ingresos por intereses.

Circle normalmente invierte en T-Bills a muy corto plazo, lo cual significa que si las rentabilidades suben, el precio baja un poco, pero como vencen pronto, pueden reinvertir rápido a las nuevas tasas más altas. El impacto de valoración negativa es mucho menor que en bonos a largo plazo. Sin embargo, si las tasas bajan a cero, los ingresos por intereses caen mucho.

Además genera ingresos adicionales a través de tarifas de transacción, particularmente cuando USDC se utiliza en pagos o transferencias, así como por servicios empresariales como acceso a APIs, herramientas para desarrolladores y servicios de liquidez

Resultados de Circle

Ingresos : 658 millones USD (vs. 646 millones esperados)

: 658 millones USD (vs. 646 millones esperados) Pérdida neta : 482 millones USD, afectada por gastos contables ligados a su salida a bolsa.

: 482 millones USD, afectada por gastos contables ligados a su salida a bolsa. EBITDA ajustado: 126 millones USD, mejor que los 119 millones estimados.

El grueso de las ventas proviene de intereses generados por las reservas que respaldan el USDC. A diferencia de Coinbase, que vive de comisiones por transacción, Circle comparte parte de sus beneficios con socios como Coinbase, que distribuyen USDC en sus plataformas.

No es por tanto una plataforma de intercambio de criptomonedas que obtiene la mayor parte de sus ingresos de las comisiones por transacción, lo que genera márgenes mucho mayores.

Planes y novedades

Para impulsar el crecimiento, Circle anunció en junio su intención de crear un banco fiduciario nacional en Estados Unidos. De aprobarse, Circle, liderado por su cofundador y director ejecutivo Jeremy Allaire , podría actuar como custodio de sus propias reservas y potencialmente obtener acceso directo a los sistemas de pago estadounidenses a través de una codiciada cuenta maestra de la Reserva Federal.

La empresa también anunció el lanzamiento de Arc, una cadena de bloques abierta diseñada específicamente para la financiación de monedas estables, de modo que pueda ofrecer su propia plataforma completa.

Debut más exitoso en años

El de Circle ha sido uno de los debuts bursátiles más impactantes en años. Sus acciones llegaron a cotizar casi diez veces su precio de salida, lo que refleja el optimismo en torno al crecimiento potencial que se encuentra en este segmento, antes desconocido, del mercado de criptomonedas.

Las monedas estables están dando un salto desde su uso original como fichas de póker en el mercado de criptomonedas a medios de intercambio comunes, ofreciendo a empresas y consumidores sistemas de pago más económicos y eficientes, y esto puede que sea solo el principio.

Las acciones de Circle subieron a aproximadamente 172 dólares en la preapertura bursátil. El precio de la salida a bolsa fue de 31 dólares.