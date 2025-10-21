Las acciones de Coca-Cola despegan tras batir expectativas

Coca-Cola sorprende al mercado y sus resultados son mejores que lo esperado por el consenso de analistas, con incremento del margen operativo incluido. En el comienzo de sesión, las acciones de Coca-Cola suben más de un 3%.

Cifras clave de los resultados de Coca-Cola del tercer trimestre

Ingresos: 12.455 millones de dólares, +5,1% vs 3T2024 y +0,4% frente al consenso de analistas

EBIT: 3.982 millones de dólares, +8,5% vs 3T2024 y +2,9% frente al consenso de analistas

Beneficio neto: 3.696 millones de dólares, +30,3% vs 3T2024 y +10,3% frente al consenso de analistas

Coca-Cola consigue expandir sus márgenes

Los resultados de Coca-Cola han sido sólidos, con el desempeño de Fuze Tea mejorando y con marcas como Powerade y BODYARMOR (la otra bebida orientada al deporte) incrementando su cuota de mercado y creciendo en volumen. Además, Coca-Cola ha conseguido incrementar el volumen de unidades vendidas en un 1% a nivel global, con un incremento del 4% en EMEA. Esto, sumado al incremento de precios del 6% a nivel mundial le ha permitido tener un desempeño positivo en el trimestre e incrementar su margen EBIT desde el 30,7% comparable del tercer trimestre del 2024 hasta el 32% a pesar del incremento del gasto en publicidad, compensado por la eficiencia en otras áreas de la empresa. Su margen bruto también ha experimentado una expansión desde el 61,6% comparable hasta el 61,5% a pesar de haber sufrido un incremento en el precio de sus materias primas.

Lo llamativo de los resultados de Coca-Cola es que el mayor incremento del precio viene de Asia Pacífico, que fue del 8%, lo que le ha colocado como la región que más crece en ingresos con un 11% interanual. Creemos que esta región tiene un alto potencial y a medida que copa mayor parte de los ingresos totales de Coca-Cola (actualmente representa el 12,5% de los ingresos totales) incrementará el crecimiento global de la compañía.

Por otro lado, el flujo de caja operativo se ha incrementado en un 28% en los primeros 9 meses del año y las inversiones en capex se han mantenido estables.

En definitiva, los resultados de Coca-Cola muestran una resiliencia del negocio y una gran capacidad para subir precios a pesar de que la demanda se mantenga estable gracias a una cartera de productos bien diversificada y a su imagen de marca.

Las acciones de Coca-Cola suben más de un 14% en el acumulado del año.

¿Cómo comprar acciones de Coca-Cola?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Coca Cola (KO.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.