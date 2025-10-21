- Coca-Cola podría continuar experimentando una caída en volúmenes
Coca-Cola presentará sus resultados financieros del tercer trimestre antes de la apertura americana de hoy. La compañía reportó una ligera caída del volumen de unidades vendidas en el segundo trimestre del año que consiguió paliar por el incremento de precios. Sin embargo, los inversores pondrán el foco en dicho apartado en los resultados de hoy.
¿Qué espera el mercado de los resultados de Coca-Cola del tercer trimestre de 2025?
-
Ingresos: 12.400 millones de dólares, +4,2% interanual
-
EBIT: 3.870 millones de dólares, +5,4% interanual
-
Beneficio por acción: 0.78, +18,3% interanual
El mercado espera unos ingresos que ronden los 12.400 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 4,2%. Sin embargo, todavía se espera que la presión en el volumen se mantenga, sobre todo por parte de la región APAC, donde Coca-Cola vio una caída del volumen del 5% en el segundo trimestre y donde la directiva ya advirtió que parecía que era una tendencia que aún permanecerá un tiempo.
Sin embargo, esperamos que la compañía confirme su guidance de crecimiento para el año completo, que es de un crecimiento orgánico de entre el 5% y 6% interanual y un menor crecimiento de las ventas netas por el impacto negativo de la divisa. De hecho, esto es algo que se espera que afecte a los beneficios del tercer trimestre, con un crecimiento esperado del beneficio por acción de tan solo el 1,3% debido al impacto de la cobertura de divisas.
En este contexto, Coca-Cola continúa avanzando en la coordinación entre la matriz y las embotelladoras para que trabajen como un equipo unido, de manera que se pueda incrementar la eficiencia y economías de escala. Esto se podrá ver reflejado más claramente cuando la compañía consiga incrementar el volumen de unidades vendidas. Además, el foco sigue siendo expandirse en los países en desarrollo, debido a que la gran mayoría de la población vive en estas zonas. En los países maduros será complicado que el crecimiento venga por volumen debido a la gran cuota de mercado que ya ostenta en estos países, por lo que el crecimiento vendrá por aumentos de precio. Por ello, es clave para Coca-Cola combinar el incremento de precios moderado en países maduros a la vez que se aumentan los volúmenes en países en desarrollo.
Las acciones de Coca-Cola suben un 10% en este 2025.
