Los resultados de PepsiCo no cumplen con las expectativas

El gigante internacional de la alimentación PepsiCo (PEP.US) acaba de comunicar a los inversores sus últimos resultados del cuarto trimestre de 2024. La empresa decepcionó ligeramente a los inversores con unos ingresos inferiores a los esperados, lo que puede indicar que los consumidores están gastando menos dinero en bebidas azucaradas y snacks. Sin embargo, por otro lado, PepsiCo ha conseguido aplicar nuevas medidas de ahorro de costes, lo que le ha permitido generar mayores beneficios. El consejo de administración también ha informado de que el dividendo de la empresa aumentará un 5% hasta los 5,69 dólares por acción. Puntos clave de los resultados de PepsiCo Beneficios ajustadas por acción: 1,96 USD (estimación: 1,94 USD)

Ingresos: 27 780 millones de USD (estimación: 28 050 millones de USD)

Crecimiento de los ingresos orgánicos: +2,1 % (estimación: +2,27 %)

Los ingresos del segmento Frito-Lay disminuyeron un 2 % interanual

Crecimiento del dividendo anual: +5 % a 5,69 USD por acción (53.º aumento anual consecutivo) Perspectivas para 2025: Crecimiento de los ingresos orgánicos: crecimiento bajo de un solo dígito

Crecimiento de las ganancias por acción en moneda base: crecimiento medio de un solo dígito

Se espera que los tipos de cambio afecten negativamente a los ingresos y los beneficios por acción

Retorno total en efectivo para los accionistas: ~8600 millones de USD (dividendos: 7600 millones de USD, recompras de acciones: 1000 millones de USD) Cotización de las acciones de PepsiCo En general, el rendimiento de las acciones de PepsiCo es negativo, aunque el mercado podría haber esperado que la dinámica empresarial en el mercado diera un giro a peor. Los ingresos cayeron, lo que es una señal negativa, aunque los matices de esto se neutralizan en cierta medida por los mayores beneficios y la política de dividendos, que es muy importante en el caso de esta empresa. PepsiCo aumentará su dividendo por 53.ª vez del gobierno en términos de valores anuales. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de la compañía están cayendo casi un 2,5% hoy antes de la apertura de Wall Street y están nuevamente cerca de la zona EMA de 100 meses, que ha sido un importante punto de soporte para las acciones de la compañía en el pasado. Fuente: xStation

