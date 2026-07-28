Las acciones de Coca-Cola suben tras elevar sus previsiones gracias al impulso de la Copa del Mundo

Las acciones de Coca-Cola suben cerca de un 4% en el premercado estadounidense después de que la compañía mejorara sus previsiones para el conjunto del ejercicio y presentara unos resultados que vuelven a demostrar la fortaleza de su modelo de negocio. La multinacional sigue ganando cuota de mercado gracias al crecimiento del consumo y a una cartera de bebidas cada vez más diversificada, apoyada además por el impulso comercial de la Copa Mundial de la FIFA.

La compañía elevó su previsión de crecimiento orgánico de las ventas para 2026, reflejando una demanda más sólida de lo esperado durante el segundo trimestre. El mercado interpreta que Coca-Cola continúa consolidando su liderazgo en un momento en el que el consumo sigue mostrando signos de debilidad en buena parte de la economía mundial.

La Copa del Mundo impulsa el consumo y refuerza la marca Coca-Cola

Uno de los principales catalizadores del trimestre ha sido la celebración de la Copa Mundial de la FIFA, uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo y del que Coca-Cola vuelve a ser uno de los patrocinadores principales.

La compañía lanzó una campaña global presente en más de 180 mercados que generó más de 60.000 millones de impresiones y alrededor de 9.000 millones de visualizaciones en redes sociales. Además, el programa promocional vinculado al torneo permitió conectar con más de 80 millones de consumidores y recopilar más de 25 millones de registros propios, reforzando la capacidad de la compañía para desarrollar futuras campañas comerciales.

El impacto también se trasladó a las ventas. Coca-Cola destacó que Powerade aumentó su volumen un 8% durante el trimestre, apoyándose en la visibilidad del Mundial y en el aumento del interés por las bebidas deportivas, consolidándose como uno de los productos con mayor crecimiento dentro de la compañía.

Coca-Cola gana cuota de mercado con un crecimiento del volumen del 5%

Más allá de la mejora de las previsiones, uno de los mensajes más positivos para los inversores ha sido comprobar que Coca-Cola sigue creciendo gracias a un mayor consumo y no únicamente por la subida de precios. Durante el trimestre, el volumen global aumentó un 5%, impulsado principalmente por India, China, Estados Unidos y Brasil, confirmando que la compañía continúa incorporando nuevos consumidores y aumentando su cuota de mercado.

El crecimiento fue especialmente sólido en Trademark Coca-Cola, cuyo volumen avanzó un 5%, mientras que Coca-Cola Zero Sugar volvió a convertirse en uno de los principales motores de expansión con un crecimiento del 16%. También destacaron las bebidas deportivas, el agua, el café y las bebidas funcionales, cuyos volúmenes aumentaron un 6%, reflejando el éxito de una estrategia basada en diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores.

Este comportamiento resulta especialmente relevante porque demuestra que Coca-Cola mantiene una elevada capacidad para atraer nuevos clientes y aumentar el consumo de sus marcas sin depender exclusivamente de las subidas de precios. Una fortaleza competitiva que explica tanto la mejora de sus previsiones como la positiva reacción de las acciones en bolsa.