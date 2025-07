Las acciones de Coca Cola reaccionan a sus resultados

Las acciones de Coca Cola (KO.US) avanzan un 0,8% tras presentar sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año, en los que la compañía ha mostrado su resiliencia en un entorno complejo marcado por las nuevas presiones regulatorias en Estados Unidos. ¿Cuáles son los puntos clave de estos resultados? Puntos clave de los resultados de Coca Cola del segundo trimestre Beneficio neto : 3.810 millones de dólares

: 3.810 millones de dólares BPA comparable: 87 centavos, estimación 83 centavos

87 centavos, estimación 83 centavos Ingresos netos: 12.500 millones de dólares

12.500 millones de dólares Ingresos orgánicos ajustados: +5%, estimación +4,49%

+5%, estimación +4,49% Margen operativo comparable: 34,7%, estimación 33,1%

34,7%, estimación 33,1% Precio/mezcla: +6%, estimación +5,59%

+6%, estimación +5,59% Cambio en ventas de concentrado : -1%, estimación -0,83%

: -1%, estimación -0,83% Volumen de cajas unitarias : -1%, estimación -0,36%

: -1%, estimación -0,36% Volumen de refrescos con gas: -1%

-1% Zumos, lácteos enriquecidos y bebidas vegetales : -4%

: -4% Agua, bebidas deportivas, café y té: sin cambios Perspectivas para el 2025 de Coca Cola Prevé un crecimiento del BPA comparable del +3% , anteriormente entre +2% y +3%

, anteriormente entre +2% y +3% Sigue previendo un crecimiento de ingresos orgánicos ajustados del +5% al +6% , estimación +5,68%

, estimación +5,68% Sigue previendo un gasto de capital de aproximadamente 2.200 millones de dólares, estimación 2.150 millones El crecimiento porcentual del BPA comparable (no-GAAP) se espera que incluya un impacto negativo del tipo de cambio de aproximadamente el 5%, basado en los tipos actuales y el efecto de las coberturas, además de un impacto negativo adicional del 1% debido a adquisiciones, desinversiones y cambios estructurales. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Coca Cola se mantienen estables tras sus resultados Los resultados correspondientes al segundo trimestre del año de Coca Cola muestran una desaceleración en las ventas en algunos de sus segmentos clave, aunque tanto las ganancias como los ingresos han mostrado avances con respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, el beneficio neto de la compañía se ha incrementado un 58%, hasta los 3.810 millones de dólares, mientras que los ingresos han crecido tan solo un 1%, hasta los 12.500 millones de dólares, lastrados por una desaceleración de la demanda. La diversa cartera de bebidas de la Coca Cola y su sólida presencia internacional han ayudado a amortiguar el impacto de unas ventas más débiles de refrescos en América del Norte, un mercado en el que la firma está desarrollando nuevas soluciones. De hecho, la semana pasada la compañía anunció sus planes de lanzar este otoño una versión de su producto principal, Coca Cola, endulzado con azúcar de caña, con el objetivo de adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores y a las medidas regulatorias que apuntan a las bebidas azucaradas. La dirección de Coca Cola ha reconocido desafíos como la debilitación de la demanda, los vientos en contra por el tipo de cambio y los cambios en las regulaciones de salud impulsados por la campaña “Make America Healthy Again” (“Hagamos América saludable de nuevo”). Aun así, las perspectivas generales se mantienen estables, con Coca Cola reafirmando su previsión de ganancias y crecimiento para el año completo. En este escenario, la empresa ha destacado el crecimiento sostenido en las categorías de café, agua y bebidas deportivas, lo cual ha ayudado a compensar las caídas registradas en el segmento de refrescos tradicionales y productos como zumos y lácteos vegetales. El sentimiento de los inversores tras la presentación de resultados ha mostrado un optimismo cauteloso, con las acciones de Coca Cola subiendo ligeramente tras el anuncio. Tras la presentación de resultados, las acciones de Coca Cola se están anotando una subida del 0,8%. Actualmente, los títulos de la compañía se encuentran en un canal alcista y cotizando por encima de su línea de soporte situada en los 95 dólares por acción. En el acumulado del año, las acciones de Coca Cola avanzan un 13,3%. ¿Cómo comprar acciones de Coca Cola? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Coca Cola (KO.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

