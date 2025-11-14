Las acciones de Colonial se desploman un 5% después de presentar sus cifras de los 9 primeros meses del año a pesar del crecimiento de las rentas. Al igual que ocurre con Merlin, los inversores esperaban más de las cifras del tercer trimestre.

Cifras clave de los resultados de Colonial de 9M2025

Rentas brutas: 296 millones de euros, +1% interanual

EBITDA: 244 millones de euros, +1% interanual

Beneficio recurrente: 156 millones de euros, +6% interanual

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Colonial

Las cifras de Colonial han mostrado un incremento del 5% de las rentas comparables, mientras que las rentas por nuevos proyectos se incrementan un 3%. El menor crecimiento final se ha debido a las reformas que se están realizando en dos propiedades. De hecho, dentro del crecimiento orgánico vemos como dos puntos porcentuales vienen del incremento de los precios del alquiler, lo que muestra la capacidad de incrementar precios más allá de los mínimos establecidos por parte de Colonial. Mientras, el control de costes ha permitido mejorar el beneficio recurrente.

¿Por qué caen las acciones de Colonial?

Las caídas de Colonial se justifican por el descenso del 2% en las rentas brutas en el tercer trimestre, además de la caída de la ocupación por las reformas ya mencionadas. Esa caída de las rentas ha causado que por el apalancamiento operativo el beneficio recurrente del trimestre haya caído en un 10,9%, provocando el descontento del mercado. En nuestra opinión, las cifras del tercer trimestre no han sido demasiado malas, pero los inversores deberían estar atentos a los próximos resultados para ver si la tendencia continúa.

Las acciones de Colonial suben un 0,8% en el año.

Fuente: Plataforma de XTB

