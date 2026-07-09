Las acciones de defensa caen tras la Cumbre de la OTAN 🚩

Las acciones de Rheinmetall (RHM.DE) caen cerca de un 4 % tras la cumbre de la OTAN en Ankara, mientras que el conjunto del sector europeo de defensa también cotiza bajo presión, a pesar de que la alianza ha reafirmado su compromiso de reforzar sus capacidades militares. Este movimiento podría indicar que los inversores están dejando atrás la narrativa alcista del sector de defensa y empiezan a valorar a las compañías en función de su capacidad de ejecución y de sus fundamentales.

¿Por qué caen las acciones de defensa?

A primera vista, la reacción del mercado parece contradictoria. La OTAN ha confirmado de facto la tendencia de largo plazo hacia un aumento del gasto en defensa, mientras que los principales contratistas europeos del sector siguen disfrutando de carteras de pedidos récord. En teoría, las acciones de Rheinmetall deberían estar subiendo.

El problema es que los mercados descuentan el futuro, no el presente. Gran parte de las noticias positivas ya se habían incorporado a las cotizaciones tras el extraordinario rally de los dos últimos años. Cuando las valoraciones alcanzan niveles elevados, los inversores comienzan a hacerse otras preguntas: ¿Con qué rapidez podrán las empresas ejecutar sus contratos? ¿Serán capaces de mantener sus márgenes? ¿Acabarán los compromisos políticos traduciéndose en beneficios sostenibles y en una sólida generación de flujo de caja libre?

Se trata de una transición clásica: pasar de invertir guiándose por la narrativa a hacerlo basándose en los fundamentales.

Un buen ejemplo es la cancelación por parte de Alemania del problemático programa de fragatas F126. La decisión de Berlín demostró que incluso unos presupuestos de defensa récord no garantizan una ejecución fluida de los proyectos militares. Los procesos de adquisición siguen siendo largos y los retrasos, junto con los sobrecostes, continúan afectando a los grandes programas.

Tras ese anuncio, Rheinmetall inició su fase de corrección más intensa, con la debilidad extendiéndose al conjunto del sector europeo de defensa. Cada vez más inversores reconocen que el mayor riesgo para los contratistas del sector ya no es la falta de demanda, sino su capacidad para ejecutar los contratos de forma eficiente y la disposición de los gobiernos a cumplir sus ambiciosos planes de adquisición.

Otro factor que influye en el sentimiento del mercado es el contexto geopolítico. El presidente Donald Trump expresó recientemente su confianza en que la guerra en Ucrania podría terminar con el tiempo, al considerar que Rusia podría verse finalmente obligada a suavizar algunas de sus exigencias. Al mismo tiempo, su apoyo a la ampliación de la producción de misiles Patriot en Ucrania y al refuerzo de las garantías de seguridad sugiere que Washington pretende negociar desde una posición de fuerza, mientras Rusia sigue enfrentándose a dificultades económicas y a avances limitados en el campo de batalla.

Si la guerra evolucionara finalmente hacia un escenario de conflicto congelado, algunos inversores podrían empezar a cuestionar si el actual impulso al rearme europeo puede mantenerse. El aumento de los déficits públicos y el cambio en las prioridades políticas podrían reducir la urgencia de acometer un gasto masivo en defensa durante los próximos años.

La suspensión de la salida a bolsa de KNDS dice más que otro informe de resultados

Quizá la señal más clara del cambio en el sentimiento inversor fue la decisión de KNDS de suspender su prevista salida a bolsa.

La compañía no aplazó su cotización por unos fundamentales débiles. Al contrario, KNDS informó de una cartera de pedidos superior a los 33.000 millones de euros y espera que sus ingresos crezcan aproximadamente un 30 % el próximo año.

El problema fue la valoración. Los accionistas concluyeron que los inversores institucionales ya no estaban dispuestos a pagar los múltiplos que parecían alcanzables hace apenas unos meses. Esa decisión podría convertirse en una de las señales más contundentes de que el capital global está adoptando una actitud mucho más selectiva hacia las acciones europeas del sector defensa.

¿En qué punto se encuentra el mercado?

Esto no implica necesariamente el final del mercado alcista de largo plazo para las compañías europeas de defensa. Sus fundamentales siguen siendo, probablemente, los más sólidos desde el final de la Guerra Fría. Todo apunta a que Europa continuará incrementando el gasto en defensa durante muchos años, con independencia de la evolución política a corto plazo.

Lo que sí está cambiando es la forma en que los inversores valoran estas empresas. Hasta hace poco, bastaba con anunciar un nuevo paquete de gasto en defensa para impulsar las cotizaciones. Hoy, los inversores quieren ver nuevas fábricas, una mayor capacidad de producción, expansión de los márgenes y un crecimiento sostenido del flujo de caja libre. Todo ello sugiere que la próxima fase del ciclo de inversión en defensa estará impulsada mucho más por la ejecución operativa que por los titulares políticos.

Cotización de las acciones de Rheinmetall

Las acciones de Rheinmetall han retrocedido aproximadamente un 50 % desde sus máximos históricos y actualmente cotizan alrededor de un 30 % por debajo de la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200, línea roja). El gráfico sigue mostrando una tendencia claramente bajista y refleja un persistente pesimismo entre los inversores, ya que muchos participantes del mercado continúan recogiendo beneficios o, en algunos casos, asumiendo pérdidas tras el extraordinario rally registrado por el valor durante los dos últimos años.