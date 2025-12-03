Las acciones de Enagás son el farolillo rojo de la sesión

Las acciones de Enagás se hunden tras la rebaja de Citi a "Venta" por la caída en la relación riesgo-beneficio. Las acciones de Enagás bajan un 2,6% en estos momentos, rendimiento que la diferencia notablemente del resto de cotizadas del Ibex 35, con un tono generalizado al alza. El motivo de este retroceso es el informe de esta casa de análisis, que revisa a la energética española desde "Neutral" hasta "Venta". El cambio de calificación está vinculado al riesgo de incentivos y la sobrecarga regulatoria. La expectativa es de una relación riesgo-beneficio negativa para Enagás de cara a 2026.

Citi no ve garantías de la renovación ni de la continuidad de los incentivos RCS (Retribución por continuidad de suministro). Esto es negativo, ya que la visibilidad de los dividendos de la compañía, un atractivo fundamental de Enagás, depende de ello. La falta de renovación reduciría el flujo de caja libre en unos 30 millones de euros anuales, lo que podría presionar la sostenibilidad de los dividendos a largo plazo.

A pesar del cambio de calificación, elevaron ligeramente su precio objetivo, pasando de 12,8 a 13,1 euros, nivel que se sitúa un 6,7% por debajo de la cotización actual.

Cotización de Enagás

Fuente : Plataforma de XTB

Gráfica de Enagás con velas horarias

Las acciones de Enagás corrigen un 2,6% intradía mientras que durante 2025 se revalorizan un 18%.

¿Cómo comprar acciones de Enagás?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Enagás (ENG.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.