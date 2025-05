Las acciones de Heico (HEI.US), el gigante estadounidense del sector aeroespacial y de defensa, se disparan tras publicar unos resultados superiores a lo previsto para el primer trimestre de 2025. Los ingresos de la compañía han aumentado casi un 15% a nivel interanual, alcanzando los 1.100 millones de dólares, mientras que sus ganancias por acción (BPA) han superado en un 8% el consenso de Wall Street. Como consecuencia, las acciones de Heico se están anotando una subida del 6% durante la jornada de hoy y firman nuevos máximos. Anteriormente, además, otras empresas del sector aeroespacial y de defensa, como Curtiss Wright, también informaron de un fuerte impulso en sus ganancias, atrayendo a nuevos inversores. Puntos clave de los resultados de Heico Ingresos : 1.100 millones de dólares frente a las estimaciones de los analistas de 1.060 millones de dólares (crecimiento interanual del 14,9 %, superando las expectativas del 3,5 %).

: 1.100 millones de dólares frente a las estimaciones de los analistas de 1.060 millones de dólares (crecimiento interanual del 14,9 %, superando las expectativas del 3,5 %). GPA (GAAP) : 1,12 dólares frente a las estimaciones de los analistas de 1,04 dólares (superando las expectativas del 8,1 %).

: 1,12 dólares frente a las estimaciones de los analistas de 1,04 dólares (superando las expectativas del 8,1 %). EBITDA ajustado : 297,7 millones de dólares frente a las estimaciones de los analistas de 281,1 millones de dólares (margen del 27,1 %, superando las expectativas del 5,9 %).

: 297,7 millones de dólares frente a las estimaciones de los analistas de 281,1 millones de dólares (margen del 27,1 %, superando las expectativas del 5,9 %). Margen operativo : 22,6 %, en línea con el mismo trimestre del año anterior.

: 22,6 %, en línea con el mismo trimestre del año anterior. Margen de flujo de caja libre: 17,2 %, superior al 13,4 % del mismo trimestre del año anterior. Las acciones de Heico se disparan tras sus resultados Los resultados de Heico se han visto impulsados no solo por la fuerte demanda de servicios y piezas de las aerolíneas comerciales, sino también por la fuerte demanda del Pentágono y del segmento espacial. La compañía tiene casi su totalidad de cadenas de suministro en el mercado estadounidense. En este escenario, un catalizador importante en el futuro podría provenir de una mayor demanda del sector militar, impulsada por la iniciativa DOGE, ya que Heico sigue siendo un proveedor de piezas y servicios críticos más económico que GE y otros proveedores tradicionales del ejército estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este escenario, el Grupo de Soporte de Vuelo (productos para el sector militar) de Heico ha liderado el crecimiento de este primer trimestre, con un aumento del 19 % en las ventas netas, alcanzando un récord de 767,1 millones de dólares, impulsado por un crecimiento orgánico del 14 % en todas las líneas de producto. El Grupo de Tecnologías Electrónicas ha tenido un buen desempeño, con un aumento del 7% en las ventas netas, hasta alcanzar los 342,2 millones de dólares, impulsado por la fuerte demanda de productos espaciales y aeroespaciales. "Nos complace anunciar unos ingresos operativos y ventas netas trimestrales récord, impulsados ​​principalmente por un crecimiento orgánico consolidado de dos dígitos en las ventas netas. Este desempeño refleja principalmente el sólido crecimiento orgánico de las ventas netas en todas las líneas de productos del Grupo de Soporte de Vuelo y el crecimiento orgánico de dos dígitos en las ventas netas de los productos espaciales y aeroespaciales del Grupo de Tecnologías Electrónicas", ha declarado la familia Mendelsohn (ejecutivos de la compañía). En la jornada de hoy, las acciones de Heico se anotan una subida cercana al 7%. En el acumulado del año, además, las acciones de Heico suman una subida de más del 23%. Cotización de las acciones de Heico Las acciones de Heico han repuntado casi un 35% desde sus mínimos de abril. Source: xStation5

