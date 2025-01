Las acciones de Hershey se acercan a mínimos de cuatro años

Las acciones de Hershey (HSY.US), uno de los productores de chocolate de confitería más reconocidos de Estados Unidos, han alcanzado mínimos de 52 semanas ante un menor gasto de los consumidores y el aumento de los precios del cacao, que está presionando los márgenes de la empresa. ¿Tiene Hershey un potencial muy limitado de trasladar esos costos al consumidor? Las acciones de Hershey se desploman A mediados de diciembre, Hershey rechazó la oferta de OPA de Mondelez por ser demasiado pequeña: "por debajo de las estimaciones de la Junta". El 27 de diciembre, TD Cowen aumentó su "precio de salida" estimado de Hershey de una posible adquisición de Mondelez a 255$ por acción, casi un 60% de prima sobre el precio actual de las acciones de Hershey, cifrado en 157 dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el tercer trimestre de 2024 (finalizado el 29 de septiembre), las ventas de Hershey cayeron un 1,4% con beneficios ajustados por acción (EPS) un 10% más bajas año tras año. Ambos estuvieron por debajo de las estimaciones de los analistas. Por ahora, la compañía proyecta que los precios del cacao se estabilicen en 2025. A pesar de eso, Bloomberg News informó hace unos días que Hershey ha solicitado permiso a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) para comprar una gran cantidad de cacao en 90000 TM de los inventarios de ICE (más de lo que la bolsa podría ofrecer), en medio de la escasez de la industria del cacao. Esta información presionó a la acción, ya que Wall Street está preocupado por la influencia del mercado del cacao en los futuros costos de producción de Hershey. La compañía tiene que operar en 2025, sean cuales sean los costos del cacao. Sin embargo, en el largo plazo, las condiciones actuales de escasez del mercado del cacao serán difíciles de mantener, lo que puede dar a Hershey un combustible más estratégico, a pesar de cierta debilidad táctica. Los analistas de BofA tienen un precio objetivo de 180 dólares para las acciones de Hershey, con calificación neutral. Citi, por su parte, redujo la recomendación a 159 dólares por acción. Hershey planea aumentar los precios del producto entre un 3 y un 4% en 2025. Históricamente, el ratio precio-beneficio de las acciones Hershey durante los últimos 10 años era de 27; ahora, en cambio, es de 19. La empresa aún tiene márgenes netos mucho más altos que sus pares, e incluso mucho más altos que Coca-Cola. Además, el ratio precio-beneficio actual de 17 es más bajo que el de otros pares de consumo discrecional como PepsiCo o incluso Mondelez. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Dado que los márgenes netos de Hershey, de dos dígitos, siguen siendo superiores a los de sus principales pares (a pesar del menor consumo de chocolate y los menores costos del cacao), con un PE a futuro y una relación PE más bajos, podemos asumir que la empresa puede estar relativamente infravalorada en comparación con sus pares de la industria. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Cotización de las acciones de Hershey Las acciones de Hershey caen casi un 20% por debajo de la EMA200, en medio de una gran venta masiva que comenzó en junio de 2023. Fuente: xStation5

