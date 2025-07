Las acciones de IAG (IAG.ES) caen en la sesión de hoy más de un 1% y ha llegado dejarse más del 2%. De hecho, es de las acciones más bajistas del Ibex 35 en la jornada de hoy. Esto posiblemente tiene relación con su inversión en TAP Portugal. ¿Por qué exáctamente? IAG invertirá en TAP Portugal Ayer la directiva de IAG afirmó que invertiría en TAP Portugal, después de todos los rumores que se han hablado durante las últimas semanas y que ya se extiende durante meses. De hecho, después de que IAG renunciara a la compra de Air Europa, los inversores ya ponían el foco en esta opción. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil TAP Portugal es una línea aérea estatal que lleva años teniendo problemas de rentabilidad, lo que ha obligado al estado luso a lanzar su privatización. En concreto, se privatizará el 44,9% de la compañía e IAG ya ha confirmado que invertirá. Opinión del Equipo de Análisis de XTB sobre la potencial compra de TAP Portugal por parte de IAG Se desconoce el importe de inversión de IAG, pero algunos inversores están esperando que adquiera una participación importante. Ante esto, el mercado tiene dudas de esta operación. Los accionistas de IAG están demandando actualmente unos estándares de remuneración y prefieren que los excesos de capital se destinen a dividendos o recompras en lugar de a adquisiciones. Esto no solo lo vemos con las caídas de hoy y de cada vez que salían los rumores de TAP, sino también por el repunte que experimentaron las acciones de IAG cuando renunció a la OPA sobre Air Europa. La compañía se encuentra saneada, con niveles sanos de deuda y unos márgenes que se expanden por el apalancamiento operativo y los menores costes del combustible. Sin embargo, su componente cíclico es innegable y los inversores temen que las inversiones en otras compañías puedan penalizar su salud financiera. Más allá de eso, otra de las críticas que nos encontramos es que el hub de Lisboa estaría muy cerca del de Madrid, aunque hay que señalar que igualmente TAP tiene rutas valiosas a Brasil y otros países africanos a los que actualmente IAG no tiene exposición. ¿Perjudicará la inversión en TAP Portugal a los márgenes de IAG? Esta cuestión es importante, pero tendríamos que esperar a que IAG anunciara como consolidará la compañía. Si se trata de una inversión residual, el impacto en la cuenta de resultados tan solo vendría por sus dividendos (si es que reparte). Si es algo más importante pero no tiene control sobre la compañía, tampoco afectaría a sus márgenes. Sin embargo, si se considera que tiene control sobre TAP tendría que consolidar el 100% de su cuenta de resultados, lo que probablemente empujaría sus márgenes a la baja. Pero cuidado, porque con el estado manteniendo el 50% de la compañía, podría ser complicado justificar el control de la empresa. Las acciones de IAG suben un 18% en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.