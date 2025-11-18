Imperial Brands ha presentado unos sólidos resultados para el ejercicio fiscal, con un beneficio operativo ajustado de 3.990 millones de libras esterlinas, un 2% más que el año anterior y ligeramente por encima del consenso de los analistas, que preveía 3.980 millones de libras esterlinas. La compañía pronostica un crecimiento adicional del beneficio operativo ajustado de entre el 3% y el 5% para 2026. El segmento de tabaco y productos de nueva generación (NGP) registró un aumento del 2,2% en el beneficio operativo ajustado, hasta alcanzar los 3.670 millones de libras esterlinas, y se espera un crecimiento de dos dígitos en los ingresos netos de este segmento el próximo año. Las acciones de Imperial Brands suben un 2,67% en la sesión de hoy tras la publicación de los resultados.

Resultados mixtos

A pesar del avance registrado en las acciones de Imperial Brands, los resultados de los segmentos regionales presentan un panorama mixto: Europa generó un aumento del 6,3% en el beneficio operativo, hasta los 1.640 millones de libras esterlinas, superando las estimaciones del mercado, mientras que las regiones de América y África, Asia y Europa Central y Oriental registraron ligeros descensos en esta cifra. Los ingresos netos de los segmentos de tabaco y productos de nueva generación aumentaron un 1,9 % hasta alcanzar los 8.320 millones de libras esterlinas, y las ventas de distribución también crecieron un 1,8 %. Las ventas totales de tabaco ascendieron a 186.900 millones de unidades, superando las expectativas, a pesar de la disminución de los volúmenes en la mayoría de las regiones.

Imperial Brands prevé que sus resultados de 2026 estarán dominados por la segunda mitad del año debido a la implementación gradual de los precios de los productos de tabaco y las inversiones. La compañía espera que los precios del tabaco sigan compensando el impacto de la disminución del volumen de cigarrillos. Además, anticipa un impacto favorable del tipo de cambio de entre el 2,0 % y el 2,5 % en los ingresos netos, el beneficio operativo y las ganancias por acción. También se ha puesto en marcha un programa de recompra de acciones por valor de 1.450 millones de libras esterlinas para 2026.

Métricas principales de los resultados de Imperial Brands

Ingresos netos del segmento de Tabaco y Productos de Nueva Generación: 8.320 millones de libras esterlinas (+1,9 % interanual); (Previsión: 8.180 millones de libras esterlinas).

Ingresos netos del segmento de distribución: 1.530 millones de libras esterlinas (+1,8 % interanual).

Volumen de ventas de tabaco: 186.900 millones de unidades (previsión: 182.510 millones de libras esterlinas).

Beneficio operativo ajustado para 2025: 3.990 millones de libras esterlinas (+2 % interanual); (previsión: 3.980 millones de libras esterlinas).

Previsión de crecimiento del beneficio operativo ajustado para 2026: entre el +3 % y el +5 %.

Programa de recompra de acciones para 2026: 1.450 millones de libras esterlinas.

Previsión de crecimiento del BPA (beneficio por acción ajustado) para 2026: crecimiento de un dígito alto.

Se espera una contribución significativa del segundo semestre a los resultados gracias a la estrategia de precios y las inversiones.

Previsión de un tipo de cambio favorable del 2,0 % al 2,5 %.

Cotización de las acciones de Imperial Brands

Las acciones de Imperial Brands cotizan a sus niveles más altos desde 2017.