Las acciones de Inditex caen con fuerza en la jornada de hoy

Las acciones de Inditex están cayendo con fuerza en la sesión de hoy y se está viendo afectada por las palabras de Trump sobre la situación en Oriente Medio. ¿Qué está ocurriendo con las acciones de Inditex? Recuerda que Inditex es una de las compañías de nuestra Selección de Ideas para invertir en bolsa, que puedes encontrar en el apartado de formación de nuestra web.

Las acciones de Inditex se desploman

Las acciones de Inditex están cayendo más de un 3% hoy y por momentos los descensos han escalado al 4%. El motivo podríamos achacarlo a lo que en palabras de Trump es el fin de la tregua con Irán. Los ataques en la zona provocarán otra caída del tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, lo que va a causar que el precio del petróleo suba.

De hecho, los precios de los futuros del petróleo brent están ya repuntando un 5% en la jornada, lo que podría seguir escalando hasta superar los 80$ si no se revierte esta escalada.

Aunque no podemos descartar que finalmente Trump se eche atrás y anuncie una nueva tregua, el riesgo para las empresas que son dependientes de un comercio ágil sufren. Inditex produce la mitad de sus productos en mercados de cercanía, pero igualmente se ve afectado por los costes del combustible para el transporte de su ropa. Por ello, el mercado la castiga hoy. De hecho, una vuelta a la guerra abierta podría echar por tierra el gran año que la empresa está consiguiendo operativamente.

Las acciones de Inditex caen un 3% en este 2026.

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