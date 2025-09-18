Las acciones de Indra vuelven a subir. Después de que ayer la compañía se anotase una subida cercanas al 2% tras recibir una mejora de su precio objetivo por parte de la casa de análisis Berenberg, hoy la empresa de defensa vuelve a posicionarse en la parte alta del Ibex 35 tras firmar una subida aproximada del 1%. Las novedades sobre su fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa de la que su presidente es co-propietario junto con su hermano, se encuentran detrás de los avances que la firma de defensa está registrando en esta jornada. En concreto, hoy se ha conocido que EM&M no buscará más representación en el consejo de administración de Indra (IDR.ES) si se concreta su fusión con la tecnológica. La empresa mantendría un único consejero, actualmente ocupado por Javier Escribano.

Indra y EM&E continúan en negociaciones

La empresa familiar parece que pretende dar más peso a los consejeros independientes a pesar de que su participación en Indra aumentaría. El reglamento del consejo aprobado en agosto limita la proporción de dominicales al peso real de su capital, lo que en teoría permitiría a la familia tener más influencia. Aun así, se harán los ajustes necesarios para que la SEPI siga siendo el principal accionista (28% y tres consejeros). Por tanto, esto implica que Javier Escribano, hermano de Ángel Escribano (presidente de Indra) seguirá siendo el único consejero representante de la empresa familiar. El consejo de Indra cuenta hoy con 15 miembros y no se prevén grandes cambios tras la operación.

En cuanto a cifras, EM&E posee un 14,3% de Indra y aspira a rondar el 25%. Su valoración se estima entre 1.400 y 1.800 millones de euros y en 2024 la compañía multiplicó por 13 su beneficio neto hasta 112,5 millones, con una facturación de 355 millones, impulsada por contratos clave del Ministerio de Defensa.

La fusión aún está en estudio por una comisión independiente, aunque el consejo ya mostró un amplio respaldo, con un 98% de apoyo a Ángel Escribano.

Las acciones de Indra suben un 102% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

