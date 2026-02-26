Las acciones de Indra se disparan un 10% después de presentar unos grandes resultados financieros. Las expectativas para Indra eran altas, pero la compañía ha conseguido estar a la altura en un contexto muy favorable y con el mercado poniendo el foco en la posible fusión con EM&E. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados?

Cifras clave de los resultados de Indra del cuarto trimestre de 2025

Ingresos: 8.329 millones de euros, +27,9% interanual y 5,29% frente a expectativas

EBIT: 199 millones de euros, +34,6% interanual y +12,39% frente a expectativas

Beneficio neto: 145 millones de euros, +55,3% interanual y +28,08% frente a expectativas

Opinión del Equipo de análisis de XTB España de los resultados de Indra

Resultados por segmentos

Los resultados de Indra muestran una gran fortaleza y reflejan el momento que vive el sector debido a las tensiones geopolíticas y el rearme de las principales potencias mundiales, en este caso España y Europa. La cartera de pedidos se expandió en 2025 en un 122%, mientras que en el último trimestre la contratación se multiplicó por 5 con respecto al 4T2024.

El segmento de defensa sigue expandiéndose y ya representa el 26% de los ingresos, frente al 21% del 2024, mientras que representó el 40% del EBITDA frente al 38% del 2024. Además, la cartera de pedidos se expandió en un 281% interanual en el 4T2025, mientras que la contratación alcanzó los 7.142 millones de euros, frente a los 361 millones del 2024. Esto muestra claramente que Indra será la compañía a través de la cual se canalizarán las inversiones de España en defensa. Lo que sí hay que señalar es que el segmento ha sufrido un deterioro del margen EBIT desde el 18,6% del cuarto trimestre de 2024 hasta el 15,8% del cuarto trimestre de 2025, dejando el del año en el 16,5% frente al 18% del 2024. En cualquier caso, esto es algo que no nos preocupa y que es normal en un entorno donde el objetivo es captar el mayor número de contratos posibles, sobre todo fuera de España. Aunque el 55% de los ingresos del segmento provino de España, el resto de áreas es clave para continuar con el crecimiento de Defensa y posicionarse como un proveedor de referencia.

El resto de áreas tuvo un buen desempeño en general. El área de Tráfico Aéreo aumentó su cartera de pedidos en un 23,1%, aunque la contratación en el último trimestre se desplomó a la mitad. Los ingresos aumentaron en un 2,3% en el cuarto trimestre de 2025, pero en el año lo hicieron en un 11,7%. También se apreció un deterioro del margen, aunque se ha debido a un evento extraordinario, por lo que este segmento fue el que peor desempeño experimentó en el último trimestre. Movilidad aumentó tanto su cartera de pedidos como la contratación, a la vez que los ingresos del último trimestre crecieron por encima del 30% interanual. La contratación mostró una buena diversificación geográfica, con contratos en Chile, Irlanda o Colombia. Minsait mostró una ligera caída de la contratación en el último trimestre, pero la cartera terminó el año un 9% por encima que la del 2024, a la vez que los ingresos del último trimestre crecieron un 9,7%.

Conclusiones

Los resultados de Indra fueron muy buenos y aunque el crecimiento viene principalmente por España (+44,2% 4T2025 y 17% 2025), otras regiones como Asia, Oriente Medio y África también reportaron un sólido desempeño, con un crecimiento del 29,5% en el 4T2025 y del 12,5% en 2025. A tipo de cambio constante, la única región en el año que no crece a doble dígito es Europa, que lo hace en un 8,9%. Creemos que aquí se nota la competencia que existe en la región y el nacionalismo de los países a la hora de realizar encargos, pero creemos que puede seguir ganando cuota de mercado en los próximos años. Aunque no es un proveedor puro de defensa, creemos que Indra sigue siendo uno de los valores más interesante para exponerse al sector defensa sin comprar compañías a múltiplos disparatados. Si consigue mantener el ritmo de crecimiento fuera de España la compañía puede seguir dando sopresas positivas. Ahora mismo la única nube negra es la fusión con EM&E, que si que nos sigue preocupando por el revuelo político que está generando y que no beneficia a la empresa.

En lo que llevamos de año, las acciones de Indra acumulan una subida de más del 19%.