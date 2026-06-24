Impacto colateral en las expectativas de Indra: Aunque la tecnológica española no estaba vinculada directamente a este contrato, la desconfianza generalizada frena su cotización, ya que parte de sus recientes subidas descontaban su entrada en futuros programas europeos; un escenario que peligra si los presupuestos se reducen y los países optan por el proteccionismo de sus empresas nacionales.

Dudas sobre el gasto militar real en Europa: Este revés, sumado al reciente colapso del proyecto del caza europeo, siembra la desconfianza en el sector de la defensa ante el riesgo real de que las millonarias inversiones prometidas por los gobiernos se queden solo en el papel (un desfase entre propuesta y ejecución que recuerda al atasco de los fondos Next Generation).

Castigo bursátil por la cancelación del proyecto F126: Las acciones de Indra caen un 4% en el Ibex 35 y las de Rheinmetall se desploman un 15% tras revelarse que el gobierno alemán planea suspender el macroprograma de la fragata F126, un contrato clave valorado en casi 13.000 millones de euros.

Las acciones de Indra son las protagonistas de la sesión del Ibex 35, sufriendo un castigo del 4%. El motivo es la negatividad generada en el sector defensa europeo después de que haya salido a la luz que el gobierno alemán planea cerrar el proyecto del F126. Se trata de un ambicioso proyecto de la mayor fragata de la armada alemana desde la segunda guerra mundial y que suponía un acuerdo de casi de 13.000 millones de euros para Rheinmetall. Aunque el contrato no afectaba directamente a Indra, supone un duro golpe a la defensa europea. ¿Se acabó la fiesta?

Las acciones de Indra y Rheinmetall caen con fuerza

El sentimiento negativo es claro y tiene un motivo: surgen dudas de si las prometidas inversiones de los gobiernos europeos en el sector defensa finalmente se llevarán a cabo. Recordemos que recientemente también se había venido abajo el proyecto del caza europeo, a lo que se le suma este fiasco en un proyecto muy ambicioso como el F126. Parte de las subidas de las acciones de Indra no corresponden únicamente a los contratos obtenidos en España, sino también a las expectativas de que se podía hacer un hueco en otros contratos europeos. Sin embargo, pensamos que si las inversiones en defensa finalmente son inferiores a lo que se esperaba, no solo se reduce el total a repartir entre las compañías del sector, sino que probablemente los países prioricen a las empresas nacionales. De hecho, ese fue uno de los problemas del caza europeo.

La peor parte se la está llevando Rheinmetall, que sí que se ve afectada directamente. Sus acciones caen un 15% y es que la valoración de la compañía es muy exigente y hablamos de perder un contrato muy importante. En un inicio, este encargo estaba en manos de Damen Naval, una empresa neerlandesa, pero Rheinmetall se iba a hacer cargo de él.

¿Qué significa esto para Indra? Opinión del Equipo de Análisis de XTB España

En definitiva, aunque este proyecto no afecta de manera directa a Indra, creemos que sí que manda una señal al mercado que puede generar desconfianza. Más aún cuando todas las empresas del sector europeo acumulan subidas muy importantes en los últimos años.

Nosotros pensamos que se trata de una casualidad que ambos proyectos se hayan venido abajo en un espacio de tiempo tan reducido, pero el riesgo de que el 100% de las inversiones prometidas no se materialicen existe. Sin ir más lejos, todavía no se ha invertido el 100% de los fondos Next Generation y es objeto de debate a nivel europeo. Una cosa es lo que se propone en el papel y otra lo que se puede ejecutar.

Las acciones de Indra suben un 4% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.