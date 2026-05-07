La cifra de ventas ensombrece las perspectivas de este gigante del sector defensa en Europa

Rheinmetall, líder de la industria de defensa europea ha publicado la versión final de sus resultados. Hoy vemos la volatilidad del sentimiento del mercado hacia la compañía y, de hecho, hacia todo el sector. Los resultados preliminares publicados a principios de semana mostraron cifras casi idénticas a las del informe final, pero el mercado reaccionó de forma muy diferente ante publicaciones similares. Las acciones de la compañía alemana bajan un 2,3% intradía.

Métricas financieras de Rheinmetall

Los ingresos por ventas aumentaron a 1.940 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 7,7%.

El beneficio operativo subió a 224 millones de euros (+17% interanual), aunque sigue por debajo del consenso de 262 millones de euros.

El flujo de caja libre también superó las expectativas, alcanzando los 285 millones de euros frente a los 181 millones previstos.

El margen operativo aumentó al 11,6%, en comparación con el 10,6% del año anterior.

El beneficio por acción (BPA) se situó en 2,42 euros, frente a las expectativas de alrededor de 2,70 euros.

La cartera de pedidos aumentó un 30%, alcanzando la cifra récord de 73.000 millones de euros.

A pesar del fuerte crecimiento, especialmente en rentabilidad, los inversores reaccionaron negativamente ante unas ventas claramente inferiores a las expectativas. La empresa decepcionó, de hecho, en todos los ámbitos de su actividad. El consenso del mercado preveía unos ingresos por ventas superiores a los 2.100-2.200 millones de euros.

Guía de Rheinmetall

Aunque la empresa registró ventas y beneficios operativos por debajo de las expectativas, la dirección aseguró a los inversores durante la teleconferencia que el objetivo anual de un crecimiento de las ventas del 40-45% sigue siendo válido.

¿Dónde ponemos el foco?

Los inversores podrían acoger con satisfacción el aumento de la producción a gran escala en la planta de municiones de Murcia.

Actualmente, el mercado parece depositar importantes esperanzas a corto plazo en un incremento de las entregas por camión y en la significativa expansión de la empresa en el segmento marítimo.

La dirección explicó los débiles resultados de ventas y operativos principalmente por una base de comparación elevada y las características del ciclo de ventas.

También destaca una serie de transacciones internas. Dos miembros clave del consejo de administración, incluido el director general, adquirieron acciones por un valor conjunto de casi 1 millón de euros.

Históricamente, los primeros trimestres del ejercicio fiscal han sido los más débiles para Rheinmetall. Esto no se debe a una falta de demanda, sino más bien a la programación de los contratos de defensa. Una cartera de pedidos récord, junto con márgenes en aumento, es una clara señal de una mayor eficiencia y perspectivas sólidas; un crecimiento de las ventas inferior a las expectativas, bastante elevadas, es simplemente un indicador de una desaceleración temporal.

Precio de la acción de Rheinmetall

Fuente : Plataforma de XTB

En el gráfico, el precio de la acción se mantiene en la parte inferior de un rango de consolidación a largo plazo. Históricamente, el precio se sitúa cerca de zonas y niveles (especialmente el RSI) donde se han producido rebotes y ha vuelto al límite superior del rango. Desde una perspectiva técnica, será fundamental seguir de cerca las medias móviles exponenciales (EMA100 y EMA200).