Las acciones de Indra corrigen tras un año de vértigo bursátil

Las acciones de Indra han comenzado a perder altura tras un primer semestre de auténtico vértigo bursátil, aumentando en más de un 100% el valor de sus acciones, lo que supone que llegó a duplicar su valor. Las acciones de Indra han registrado una caída del 11% en las últimas dos semanas, situándose en los 34 euros por acción, lejos de los 39,4 euros que marcaron su máximo anual.

¿Corrección o simple pausa en las acciones de Indra?

Este retroceso ha encendido las alarmas entre algunos inversores, aunque los analistas lo interpretan como una corrección técnica saludable tras una subida meteórica. Indra ha sido, sin duda, una de las grandes protagonistas del Ibex 35 en 2025. Lo que estamos viendo ahora es una consolidación natural del precio. Claves del momento actual:

El soporte técnico se sitúa en los 32,7 €, nivel que podría marcar el inicio de una nueva fase alcista si se respeta.

La compañía sigue beneficiándose de los contratos de defensa y digitalización impulsados por el Gobierno, así como de su papel clave en proyectos europeos.

A pesar de la reciente caída, Indra acumula una revalorización superior al 100% en 2025, lo que la mantiene como una de las acciones estrella del año.

Las acciones de Indra se toman un respiro tras un inicio de año espectacular. Actualmente, Indra está cayendo alrededor de un 1,5%. Fuente: xstation5

¿Qué esperan los inversores?

Muchos miran con atención los próximos resultados trimestrales, que podrían confirmar si la compañía mantiene su ritmo de crecimiento. También se espera que Indra anuncie nuevos contratos en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a defensa, un sector que ha despertado fuerte interés institucional.

En definitiva, Indra no parece haber perdido el rumbo, sino que simplemente está ajustando las velas tras navegar con viento a favor durante meses.