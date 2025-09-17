Las acciones de Indra (IDR.ES) han comenzado la sesión con fuerza, con subidas de alrededor del 2% después de una buena noticia para la compañía. En concreto, una casa de análisis ha comenzado su cobertura de Indra y le asigna un optimista precio objetivo.

Nuevo precio objetivo para las acciones de Indra

Berenberg ha iniciado la cobertura de las acciones de Indra con un precio objetivo de 41 euros por acción, lo que implica un potencial de casi el 20% desde los precios actuales. Sin embargo, lo que más llama la atención no es su precio objetivo, sino los comentarios de la firma. Hasta tal punto, que afirman que está "demasiado barata para ser ignorada".

En nuestra opinión, un 20% de potencial no es algo tan elevado como para catalogarla como una ganga, pero las firmas de análisis acostumbran a revisar su precio objetivo de manera frecuente, por lo que podrían estar esperando la consecución de algún objetivo corporativo para incrementar de nuevo su precio objetivo sobre Indra. En cualquier caso, lo que sigue gustando al mercado es que Indra pretenda asignar más del 75% de sus inversiones en el segmento Aeroespacial y Defensa.

Las acciones de Indra suben un 103% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

