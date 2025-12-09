Las acciones de Indra se disparan ante el interés de Kongsberg

Nuevas subidas para las acciones de Indra. La compañía presidida por Ángel Escribano se encuentra en un momento clave de reordenación de su perímetro de Defensa: por un lado, ha endurecido las exigencias internas para justificar la compra de EM&E, y por otro, se ha abierto a reforzar alianzas industriales con la noruega Kongsberg para capturar la ola de nuevos programas militares en España. Estos movimientos están impulsando al alza a las acciones de Indra, que en la jornada de hoy se posicionan como las más alcistas del Ibex 35 tras anotarse una subida superior al 2%.

Indra estudia la compra de EM&E

En concreto, el consejo de Indra ha solicitado un informe adicional para respaldar y documentar mejor la adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía de defensa controlada por la familia Escribano que Indra quiere integrar. Esta petición se suma a la revisión de valoración ya encargada meses atrás y refleja las cautelas del consejo, especialmente de los consejeros independientes y del accionista público, ante una operación marcada por el evidente conflicto de interés de comprar la empresa familiar del propio presidente de Indra y a la vez accionista relevante.

El nuevo informe busca afinar tanto el precio como las condiciones de la transacción, en un contexto en el que se sitúa el valor de EM&E en torno a los 1.500–2.000 millones de euros y en el que el mercado vigila de cerca el riesgo de pagar un sobreprecio. Este refuerzo del análisis técnico y legal también persigue blindar la operación frente a futuras críticas de gobernanza y justificar ante inversores y reguladores que la fusión responde a criterios industriales y financieros sólidos, y no solo a equilibrios accionariales o políticos.

¿Qué aportaría la integración de EM&E?

EM&E es uno de los actores de referencia en defensa terrestre y electrónica en España, con un fuerte crecimiento de ingresos en los últimos años y un catálogo centrado en torretas remotas para vehículos blindados, sistemas de armas embarcados y soluciones electroópticas y de guiado. Integrar estos productos con las capacidades de sensores, radares y sistemas de mando y control (C2) de Indra permitiría cubrir la cadena completa, desde la detección hasta el efecto sobre el objetivo, un modelo que algunos analistas comparan con el de grupos europeos como Rheinmetall.

Para Indra, cerrar la fusión con EM&E es una pieza clave de su objetivo de convertirse en el “campeón nacional” de Defensa, con tamaño suficiente para competir por los grandes programas europeos de rearme y por los planes especiales de modernización del ejército español. Sin embargo, la presión para justificar el precio y la estructura de la operación puede retrasar los plazos inicialmente previstos, desplazando la culminación de la integración hacia 2026 y añadiendo algo de ruido de gobernanza a corto plazo, aunque sin cuestionar el sentido industrial de fondo.

Kongsberg se aproxima a Indra

En paralelo a este debate interno, la noruega Kongsberg Defence & Aerospace ha decidido reforzar su presencia en España con la apertura de una oficina en Madrid y la búsqueda activa de alianzas con Indra para crecer en el mercado de Defensa local. El grupo, con una facturación anual superior a los 4.000 millones de euros, quiere posicionarse en los numerosos programas que se van a lanzar gracias al aumento de los presupuestos militares y a los fondos específicos para modernización.

Kongsberg ya colabora con Indra en el ámbito de gestión remota de aeropuertos en Noruega, a través de contratos para sistemas de torre remota y comunicaciones con el proveedor de navegación aérea Avinor, lo que crea una base de confianza y proyectos compartidos. Su desembarco comercial en España apunta a extender esa cooperación hacia programas de Defensa, donde podría asociarse con Indra en soluciones de mando y control, sistemas de armas y plataformas, aprovechando la complementariedad tecnológica de ambas compañías.

¿Cómo impactarían ambas operaciones en la compañía?

Si Indra logra cerrar la operación con EM&E con una valoración percibida como razonable y, al mismo tiempo, tejer acuerdos estables con grupos europeos como Kongsberg, reforzará tanto su poder de negociación en grandes programas como su capacidad tecnológica y de exportación. Para el inversor, estas noticias muestran una Indra muy activa en M&A y en alianzas industriales, pero también sometida a un mayor escrutinio de gobernanza, lo que puede generar volatilidad a corto plazo. A medio plazo, el equilibrio entre disciplina en el precio de EM&E y éxito en captar negocio adicional junto a socios internacionales será determinante para que la narrativa de “campeón nacional de Defensa” se traduzca en crecimiento rentable y creación de valor sostenida.

Las acciones de Indra suben un 2,3% durante la sesión, liderando el Ibex 35. En el conjunto del 2025 Indra también lidera la tabla, apuntándose una revalorización del 180%

