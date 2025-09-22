Las acciones de Iren Limited suben por la asociación con Nvidia

IREN Limited, empresa del sector de centros de datos alimentados 100 % con energía renovable, está acelerando el desarrollo de su plataforma de IA en la nube con una inversión de 670 millones de dólares en la adquisición de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) más modernas de NVIDIA y AMD. Con esta inversión, la potencia de procesamiento de la empresa prácticamente se duplicará hasta alcanzar unas 8500 GPU, y se espera que, para finales de año, esta cifra aumente a 10 900.

Las GPU adquiridas, incluidos los modelos Blackwell B200, B300 y GB300 de NVIDIA, se instalarán en un centro de datos de vanguardia en Prince George (Canadá), que actualmente cuenta con una capacidad energética de 50 MW y está preparado para una mayor expansión que le permitirá dar soporte a más de 20 000 GPU. La introducción de la refrigeración líquida mejorará la eficiencia energética y la escalabilidad de la infraestructura.

En agosto de 2025, NVIDIA otorgó a IREN la condición de socio preferente, lo que le otorga acceso directo a las tecnologías más recientes y condiciones de compra favorables. Esto permite a IREN acelerar el desarrollo de sus servicios en la nube y satisfacer mejor la creciente demanda de potencia informática en el campo de la inteligencia artificial.

Los resultados financieros de 2025 muestran un crecimiento récord: los ingresos alcanzaron los 501 millones de dólares, el beneficio neto fue de 86,9 millones de dólares y el EBITDA ascendió a 278,2 millones de dólares. IREN prevé que sus servicios de IA en la nube generen entre 200 y 250 millones de dólares anuales en los próximos años.

Esta inversión y la expansión de la infraestructura se alinean con la tendencia global de aumento de la demanda de tecnologías de IA, utilizadas en áreas como modelos de lenguaje generativo, reconocimiento de imágenes y simulaciones avanzadas. Tras el anuncio de la inversión, las acciones de IREN subieron más de un 7%, superando los 40 dólares por acción.

Con estas decisiones estratégicas, IREN se encuentra bien posicionada para un crecimiento dinámico continuo y para consolidar su liderazgo en infraestructura de IA en la nube basada en energías renovables.

Las acciones de la compañía muestran una fuerte tendencia alcista, impulsadas por el anuncio de desarrollos clave para su futuro. Los inversores están respondiendo positivamente a las importantes inversiones en infraestructura de GPU moderna y a la colaboración con NVIDIA. Fuente: xStation5