lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.

Las acciones de Iren Limited suben por la asociación con Nvidia

15:52 22 de septiembre de 2025

IREN Limited, empresa del sector de centros de datos alimentados 100 % con energía renovable, está acelerando el desarrollo de su plataforma de IA en la nube con una inversión de 670 millones de dólares en la adquisición de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) más modernas de NVIDIA y AMD. Con esta inversión, la potencia de procesamiento de la empresa prácticamente se duplicará hasta alcanzar unas 8500 GPU, y se espera que, para finales de año, esta cifra aumente a 10 900.

Las GPU adquiridas, incluidos los modelos Blackwell B200, B300 y GB300 de NVIDIA, se instalarán en un centro de datos de vanguardia en Prince George (Canadá), que actualmente cuenta con una capacidad energética de 50 MW y está preparado para una mayor expansión que le permitirá dar soporte a más de 20 000 GPU. La introducción de la refrigeración líquida mejorará la eficiencia energética y la escalabilidad de la infraestructura.

En agosto de 2025, NVIDIA otorgó a IREN la condición de socio preferente, lo que le otorga acceso directo a las tecnologías más recientes y condiciones de compra favorables. Esto permite a IREN acelerar el desarrollo de sus servicios en la nube y satisfacer mejor la creciente demanda de potencia informática en el campo de la inteligencia artificial.

Los resultados financieros de 2025 muestran un crecimiento récord: los ingresos alcanzaron los 501 millones de dólares, el beneficio neto fue de 86,9 millones de dólares y el EBITDA ascendió a 278,2 millones de dólares. IREN prevé que sus servicios de IA en la nube generen entre 200 y 250 millones de dólares anuales en los próximos años.

Esta inversión y la expansión de la infraestructura se alinean con la tendencia global de aumento de la demanda de tecnologías de IA, utilizadas en áreas como modelos de lenguaje generativo, reconocimiento de imágenes y simulaciones avanzadas. Tras el anuncio de la inversión, las acciones de IREN subieron más de un 7%, superando los 40 dólares por acción.

Con estas decisiones estratégicas, IREN se encuentra bien posicionada para un crecimiento dinámico continuo y para consolidar su liderazgo en infraestructura de IA en la nube basada en energías renovables.

 

Las acciones de la compañía muestran una fuerte tendencia alcista, impulsadas por el anuncio de desarrollos clave para su futuro. Los inversores están respondiendo positivamente a las importantes inversiones en infraestructura de GPU moderna y a la colaboración con NVIDIA. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.

Compartir:
Volver

Noticias de Mercado

25.09.2025
10:19

Las acciones de Unicaja caen por una nueva valoración

Las acciones de Unicaja (UNI.ES) han llegado a caer más de un 2% en la sesión de hoy y están en la cola del selectivo después...

 9:52

El Banco Nacional Suizo deja los tipos de interés sin cambios en el 0% 📌

El Banco Nacional Suizo ha matenido su tasa de política monetaria en 0% (depósitos a la vista pagados a la tasa de política monetaria...

 9:40

La CNMV autoriza la mejora de precio en la OPA BBVA-Sabadell

Después de que este lunes BBVA (BBVA.ES) decidiera incrementar un 10% su oferta por Sabadell, la CNMV paralizaba el proceso hasta que le diera el...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app