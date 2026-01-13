Las acciones de JPMorgan Chase & Co. han retrocedido lastradas por la cautela previa a la publicación de resultados

JPMorgan Chase inició la temporada de resultados con resultados mixtos, manteniendo la acción sin cambios en la cotización previa al mercado (actualmente en torno a los 325 dólares). El banco cerró un año 2025 récord con sus mayores ingresos anuales de 182.000 millones de dólares, a pesar de la caída en los ingresos del cuarto trimestre debido a su adquisición estratégica de la cartera de Apple Card.

Las acciones de JPMorgan Chase & Co. han retrocedido hasta el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, lastradas por la cautela previa a la publicación de resultados y los recientes comentarios del presidente Trump sobre los límites a las tasas de interés de crédito. La caída rompió el soporte inmediato en torno a los 330 $, un nivel clave que coincide con la media móvil exponencial de 30 días (EMA30). Esta ruptura sugiere que es improbable un rápido retorno a los máximos recientes, lo que podría preparar el terreno para una prueba bajista más profunda de la media móvil de 100 días (EMA100). Fuente: xStation5

Precaución a pesar de muchas mejoras

El banco reportó un beneficio neto del cuarto trimestre de 13.000 millones de dólares, un 7% menos que el año anterior. Sin embargo, excluyendo la provisión de 2.200 millones de dólares para el acuerdo con Apple, el BPA de 5,23 $ superó cómodamente la previsión de Wall Street de 4,85 $ (BPA total: 4,63 $). El director ejecutivo, Jamie Dimon, mencionó una economía "resiliente", pero advirtió sobre una inflación "rígida" y riesgos geopolíticos. Las acciones subieron inicialmente un 1% tras la volatilidad derivada de los límites a las tasas de interés de las tarjetas de crédito propuestos por el presidente Trump, ya que el banco emitió una sólida previsión para 2026, proyectando 95.000 millones de dólares en ingresos netos por intereses. Sin embargo, la baja general de las ganancias por acción (BPA) y el rendimiento impulsado por los clientes premium generan cautela entre los inversores, a pesar del optimismo de Jamie Dimon respecto a la economía estadounidense, lo que redujo el precio de las acciones antes de la apertura del mercado a alrededor del 0,15-0,2%.



Resultados principales

Beneficio neto: 13.030 millones de dólares, un 7% menos interanual.

BPA (Beneficio por acción): 4,63 dólares, un 4% menos interanual.

Nota: El BPA fue de 5,23 dólares, excluyendo partidas significativas.

Ingresos ajustados: 46.770 millones de dólares frente a la estimación de 46.350 millones de dólares. (BEAT)

Ingresos netos por intereses gestionados: 25.110 millones de dólares (+7% interanual) frente a la estimación de 24.990 millones de dólares. (BEAT)

Aspectos destacados de Trading y Banca

Ventas y Trading de Acciones: 2.860 millones de dólares (+40 % interanual) frente a una estimación de 2.700 millones de dólares. (BEAT)

Ventas y Trading de FICC: 5.380 millones de dólares (+7,5 % interanual) frente a una estimación de 5.270 millones de dólares. (BEAT)

Ingresos de Banca de Inversión: 2.550 millones de dólares (-1,9 % interanual) frente a una estimación de 2.650 millones de dólares. (INCUMPLIMIENTO)

Nota: Los ingresos por suscripción de acciones y deuda no alcanzaron las estimaciones, con una disminución interanual del 16 % en la suscripción de acciones.

Crédito y Balance General

Provisión para Pérdidas Crediticias: 4.660 millones de dólares (incluye reservas de Apple Card) frente a una estimación de 4.680 millones de dólares.

Pérdidas netas de créditos: 2.510 millones de dólares frente a una estimación de 2.560 millones de dólares. (MEJOR DE LO QUE SE TEMIÓ)

Activos bajo gestión: 4,79 billones de dólares frente a los 4,73 billones de dólares estimados.