Las acciones de Kering se están disparando un 9% en estos momentos de la sesión después de sorprender al mercado con sus resultados trimestrales. La compañía viene de un periodo de caídas de ventas y aunque las cifras siguen sin ser espectaculares, parece que la caída de ingresos se está estabilizando.

El mercado respalda a las acciones de Kering

La principal marca de Kering, Gucci, sigue sufriendo una fuerte caída de sus ingresos y han descendido un 14% interanual en el tercer trimestre del año, pero supone una menor caída que en los trimestres anteriores. De hecho, todas las marcas de Kering han conseguido unas ventas por encima de lo que esperaba el consenso de analistas. El deterioro de la marca parece que continúa y el comportamiento sigue siendo peor que el del resto del sector e incluso las otras marcas dentro de la propia Kering. Yves Saint Laurent, segunda marca por importancia de Kering, ha sufrido una caída del 4% comparable interanual de sus ingresos, pero gracias al impulso de otras marcas la caída total de los ingresos a tipo de cambio constante tan solo ha sido del 5%.

Más allá de la situación de Kering, parece que el sector moda está mejorando, vistas también las cifras de LVMH. De hecho, en general parece que Asia-Pacífico está teniendo también un mejor comportamiento y deberíamos estar atentos a China, que es fundamental para el sector.

Las acciones de Kering suben un 46% en este 2025, pero se han dejado más de un 30% en los últimos 5 años.

