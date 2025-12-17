Las acciones de Lennar bajan tras publicar sus resultados trimestrales

Lennar (LEN.US), una de las mayores promotoras residenciales de EE. UU., ha presentado sus resultados financieros del cuarto trimestre fiscal de 2025, decepcionando ligeramente a los inversores. A pesar de mantener un alto volumen de ventas, los resultados financieros de la compañía fueron inferiores al consenso, y las perspectivas para el próximo trimestre sugieren una mayor desaceleración en el crecimiento de los ingresos.

En el cuarto trimestre Lennar obtuvo un beneficio por acción (BPA) ajustado de 2,03 dólares, significativamente inferior tanto a la cifra del año anterior (4,06 dólares) como a las previsiones del mercado (2,24 dólares). Los ingresos fueron de 9.370 millones de dólares, un 5,8% menos interanual, aunque ligeramente superiores a las expectativas del mercado. El margen bruto sobre la venta de viviendas se redujo al 17% desde el 22,1% del año anterior. El precio medio de venta de una vivienda fue de 386.000 dólares.

Las perspectivas para el primer trimestre de 2026 son aún más conservadoras: la compañía prevé entre 18.000 y 19.000 nuevos pedidos (se esperaban casi 20.300) y un margen bruto del 15-16% (se esperaba un 16,9%), todos ellos por debajo de las expectativas del mercado. Los débiles resultados y las perspectivas, peores de lo estimado, confirman la presión sobre la demanda de vivienda, la creciente competencia del mercado secundario y la falta de una rápida estabilización de los márgenes, lo que se traduce en caídas en el precio de las acciones de Lennar en el premercado.

Cotización de Lennar

Fuente : Plataforma de XTB

Mientras las acciones de Lennar se mantengan por debajo de la media móvil exponencial de 100 días (curva morada en el gráfico), es probable que la tendencia bajista continúe.