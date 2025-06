Las acciones de LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), emblema del sector del lujo, han caído un 1,5% en la sesión del lunes, reflejando la creciente preocupación por el rumbo del sector. Lo que algunos ya califican como una “crisis del lujo” pone en entredicho el crecimiento a corto plazo de un mercado históricamente resiliente. La desaceleración del consumo en Asia, nuevas tensiones comerciales y cambios estratégicos internos dibujan un panorama complejo para los gigantes europeos de la moda. ¿Qué hay detrás? Los aranceles y las tensiones comerciales tambalean las acciones de LVMH La entrada en vigor ayer de los aranceles del 50% sobre algunos bienes como el acero y el aluminio han puesto en el punto de mira al sector del lujo, donde algunas marcas del sector ya han experimentado los primeros estragos, con las acciones de LVMH, Hermès, Kering y Burberry sufriendo caídas del 3% al 4% tras el anuncio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Bernard Arnault, CEO de LVMH, ha advertido sobre la inacción política frente a estas medidas y el riesgo que suponen para productos sensibles al precio, como el coñac o los cosméticos, donde no es viable trasladar el incremento de costes al consumidor final. Esta presión se ha hecho notar en los resultados: las ventas de coñac y champán del conglomerado han caído, respectivamente, un 17% y un 15% en el último trimestre. China, un mercado esencial para el grupo, se ha convertido en un terreno incierto. Los últimos datos confirman el deterioro del entorno comercial. A excepción de Europa, donde se mantiene cierta estabilidad, LVMH ha experimentado una contracción generalizada en todas sus geografías: Japón retrocede un 1%, Estados Unidos un 3% y Asia (excluyendo Japón) un preocupante 11%. A nivel de segmentos, solo relojes y joyería se salvan con un rendimiento estable; el resto, especialmente vinos y bebidas, muestran caídas notables. Los ingresos del grupo también reflejan este patrón, con la joyería y relojes como único segmento en ligera alza. A nivel financiero, LVMH cerró el 2024 con un margen bruto del 67%, un EBITDA del 31,5% y un beneficio neto del 14,8%. Sin embargo, los resultados del primer trimestre de 2025 no alcanzaron las expectativas del consenso, afectando la confianza del mercado. El retroceso acumulado de las acciones de LVMH en lo que va del año es del 26%, una corrección significativa para un valor históricamente considerado refugio ante la inflación. Hermès, tradicionalmente más defensiva, ha caído un 3% en el último mes, pero mantiene el crecimiento positivo del 3,2% en el acumulado del año. Por contraste, Richemont, a pesar de presentar una mala semana con un retroceso del 4%, ha ganado un 14% en lo que va de año gracias a su menor exposición al coñac y una estrategia más diversificada. Cambios en LVMH: Jonathan Anderson asume un rol clave en Dior A los desafíos externos se suma una reconfiguración interna relevante: LVMH ha anunciado a Jonathan William Anderson como nuevo director artístico de Dior para las colecciones femeninas, en sustitución de Maria Grazia Chiuri. Anderson, que ya lidera Dior Homme desde abril, será el primer diseñador en asumir ambas direcciones creativas. Su experiencia en Loewe, donde revitalizó la marca con gran éxito, y el respaldo de Bernard Arnault, apuntan a una etapa de cohesión estética y eficiencia dentro de la compañía. Este cambio simboliza la apuesta de LVMH por una visión renovada que podría resultar crucial para mantener el atractivo de la marca en un entorno donde el consumidor de lujo es cada vez más exigente, selectivo y consciente. El cambio en los hábitos de consumo de los clientes del grupo y la falta de confianza por parte de los clientes más jóvenes supone un nuevo reto para el grupo. Así pues, la “crisis del lujo” podría ser un bache temporal o el inicio de una transformación más profunda del sector. ¿Cómo comprar acciones de LVMH? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de LVMH ( Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de LVMH ( MC.FR ) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión , una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

