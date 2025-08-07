Las acciones de Maersk se disparan tras sus resultados

Las acciones de Maersk suben un 5% tras publicar sus resultados del primer semestre del año, los cuales han superado las expectativas. La compañía ha logrado mejorar tanto sus ingresos como sus beneficios y ha elevado su perspectiva de recimiento para 2025, anticipando un incremento en el volumen del mercado global de contenedores. Además, ha señalado que las incertidumbres macroeconómicas, especialmente relacionadas con la ampliación de aranceles a las importaciones estadounidenses y las tensiones geopolíticas, podrían afectar al comercio mundial y a su negocio. ¿Cuáles son las claves de estas métricas?

Los inversores premian los datos de Maersk

En los primeros seis meses del año, Maersk ha aumentado su beneficio neto atribuido en un 79,3% respecto al mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 1.748 millones de dólares. Este incremento ha venido acompañado de una mejora de sus ingresos, que se han situado en 26.451 millones de dólares, un 5,3% más que en los primeros seis meses de 2024. Por categorías, el mayor incremento lo ha tenido el segmento de terminales, que aumentó sus ingresos un 21,5% más, hasta 2.538 millones de dólares, aunque es la división de transporte marítimo de mercancías la que tiene un mayor peso en los resultados de la naviera, con un total de 17.482 millones de dólares, un 6,7% más que en 2024. Por su parte, la división de logística ha aumentado su facturación en un 0,3%, hasta los 7.156 millones de dólares.

Maersk ha gestionado bien el impacto de los aranceles y ha logrado aumentar sus ingresos y beneficios en 2025, gracias a la mayor demanda y al alza en tarifas de flete, impulsadas también por la situación del Mar Rojo y la necesidad de desviar rutas. Aun así, Maersk advierte sobre las incertidumbres futuras, como la posible evolución de los aranceles y sanciones, que siguen generando preocupación en la industria.

Los inversores premian hoy con un alza en sus acciones, dado que Maersk batió las expectativas de beneficios y logró sobrellevar los efectos negativos de los aranceles mediante la gestión de costes y la adaptación logística. Durante 2025, las acciones de Maersk se revalorizan un 15%.

¿Cómo ha impactado la incertidumbre económica en Maersk?

A pesar de haber superado las expectativas con sus resultados, el impacto de la incertidumbre económica en Maersk se refleja en varias áreas clave de su desempeño y previsiones:

Aunque Maersk ha registrado un sólido crecimiento en estos primeros meses de 2025 gracias a una fuerte demanda de contenedores y tarifas de flete elevadas, la empresa mantiene una posición cautelosa debido a las "considerables incertidumbres macroeconómicas" que afectan el comercio global y las cadenas de suministro.

que afectan el comercio global y las cadenas de suministro. La compañía reporta que la inflación, cambios en la demanda global, tensiones arancelarias y geopolíticas, así como la volatilidad en el mercado marítimo, generan escenarios complicados para el crecimiento futuro y la estabilidad de las operaciones . Maersk ha sabido responder con agilidad y eficiencia operativa para mitigar estos impactos, pero prevé un crecimiento más suave para 2025, con expectativas de un aumento entre 2% y 4% en el volumen global de contenedores, frente a un rango previo que incluso incluía contracción (-1% a 4%).

. Maersk ha sabido responder con agilidad y eficiencia operativa para mitigar estos impactos, pero prevé un crecimiento más suave para 2025, con expectativas de un aumento entre 2% y 4% en el volumen global de contenedores, frente a un rango previo que incluso incluía contracción (-1% a 4%). La incertidumbre también ha llevado a que Maersk tome precauciones en sus previsiones financieras , ajustando su EBITDA y flujo de caja previstos ante la volatilidad en aranceles, la evolución lenta de la reapertura del Mar Rojo y la posible desaceleración del comercio, especialmente en mercados con políticas proteccionistas fuertes como Estados Unidos.

, ajustando su EBITDA y flujo de caja previstos ante la volatilidad en aranceles, la evolución lenta de la reapertura del Mar Rojo y la posible desaceleración del comercio, especialmente en mercados con políticas proteccionistas fuertes como Estados Unidos. En este contexto, Maersk ha destacado la importancia de la resiliencia en la cadena de suministro y la flexibilidad operativa para sortear riesgos económicos y logísticos, así como la capacidad para adaptarse a cambios regulatorios y comerciales rápidos.

La incertidumbre económica ha impactado en las previsiones de crecimiento y resultados de Maersk, obligándola a ser flexible y optimizar su operación para mantener rentabilidad y sostener cadenas logísticas estables en un entorno global complejo y cambiante.

¿Cómo comprar acciones de Maersk?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Maersk (MAERSKA.DK) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.