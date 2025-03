Las acciones de Mapfre baten al Ibex 35

Las acciones de Mapfre continúan creciendo más que el Ibex 35 en lo que va de año. La compañía aseguradora se encuentra en un punto de inflexión que podría impulsarla a nuevos límites de su cotización, ¿lo conseguirá? Resultados de Mapfre La compañía ha mostrado resultados sólidos en 2024, superando las expectativas del consenso de analistas en términos de ingresos operativos, márgenes (EBIT y neto) y posicionándose como un referente en el sector asegurador tanto en Europa como en América. Por ello, Mapfre ha elevado su objetivo de rentabilidad para 2025 y 2026 y ha aprobado el dividendo más elevado de los últimos años, demostrando así su compromiso con sus inversores. Actualmente la compañía presenta una rentabilidad por dividendos del 5,43%, un PER de 9,19, mostrando una posible inversión atractiva, y un BPA interanual de 0,31. Además, los ratios de apalancamiento financiero se sitúan en valores normales en las 2.79 veces confirmando la salud de la estructura financiera de la compañía. Negocios de Mapfre Por otro lado, el contexto geopolítico plantea nuevos retos para la compañía. Sus principales mercados IBERIA y LATAM se enfrentan a situaciones diferentes. Por un lado, España y Portugal enfrentan un escenario de bajadas de tipos de interés, aunque manteniéndose positivos. Aunque una bajada de tipos podría pronosticar una disminución de la rentabilidad de la compañía, las previsiones de crecimiento son positivas debido a que los tipos seguirán en valores por encima de cero, a diferencia de lo ocurrido en las décadas previas. En contraste, el negocio de LATAM continúa siendo el principal generador de beneficios para la compañía, con unos ingresos de 408 millones y primas que alcanzan los 9.965 millones. Dentro de la región, Brasil se posiciona como el mercado líder, registrando un beneficio de 255 millones. Sin embargo, las primas en este país han experimentado una caída del 6,5%, situándose en 4.800 millones, debido en gran parte a la depreciación del real brasileño, que ha perdido un 8,1% de su valor. No obstante, al analizar los datos en moneda local, las primas muestran un crecimiento del 1,7%. En cuanto a los diferentes segmentos del negocio, las ramas de Vida Riesgo y Seguros Generales han experimentado un incremento del 2,2% en la moneda local y el segmento de automóviles ha registrado una leve mejora de 1,3 puntos en el ratio combinado, que se sitúa en 101,2%. A pesar de este crecimiento, estos sectores se han visto afectados por la subida de los tipos de interés, que ha ralentizado la contratación de seguros. No obstante, aunque la subida de los tipos de interés ha afectado la contratación de seguros, se está reflejando positivamente en los resultados financieros de No Vida. Finalmente, a diferencia de la bajada de tipos generalizada en Europa, Brasil tiene previstas diferentes subidas de tipos a lo largo del 2025. Este incremento tendrá un efecto positivo en las primas de Vida Ahorro gracias a la venta de productos basados en tipos de interés garantizados como ya hizo la empresa en el pasado. Además, las perspectivas de crecimiento se mantienen, con un buen desempeño del principal índice del país Bovespa que crece más de un 10% en lo que va del año. No obstante, se debe prestar especial atención a la depreciación del real brasileño, a los aranceles de Trump y a los conflictos geopolíticos en los que puede adentrarse el país. Análisis técnico de las acciones de Mapfre Las acciones de Mapfre acumulan un crecimiento superior al 16% en lo que va de año, un 22% respecto al año anterior y un 83% en los últimos 5 años. Así pues, la compañía mantiene un crecimiento consolidado a corto y largo plazo. Pero ¿serán capaces de mantener este crecimiento? Las acciones de Mapfre mantienen una clara tendencia alcista desde septiembre de 2022, acumulando una recuperación significativa desde los 2,034 euros por acción al inicio de ese año hasta los actuales 2,89 euros. La estructura técnica sigue siendo positiva, con la media móvil de 14 sesiones por encima de la de 28 sesiones, lo que refuerza los movimientos de compra. Por otro lado, el ADX consolida la tendencia alcista con fuerza moderada, mientras que el RSI, en torno a la zona de 50, señala que aún hay margen para mayores avances sin riesgo de sobrecompra. Además, los niveles de acumulación respaldan la continuidad del movimiento alcista. A corto plazo, el precio se encuentra sin resistencias relevantes hasta los 3 euros, lo que deja abierta la posibilidad de una proyección de las ganancias. El soporte clave se ubica en 2,62 euros, mínimos de la última corrección. Mientras se mantenga por encima de este nivel, la tendencia alcista seguirá intacta sin signos de debilidad. ¿Cómo comprar acciones de Mapfre? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Mapfre (MAP.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

