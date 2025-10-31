Las acciones de Mapfre caen tras presentar resultados

Mapfre ha presentado hoy sus resultados trimestrales mostrando un claro avance en todas las métricas clave, con mejoras significativas en primas, rentabilidad, márgenes y retribución al accionista. La compañía ha consolidado, además, su diversificación geográfica, firmando grandes métricas en varias de sus principales negocios, y ha asentado el rendimiento de sus principales negocios. Aun así, el mercado está castigando las cifras, lastrando las acciones de Mapfre más de 2% en la sesión de hoy. ¿Cuáles son las claves de la presentación?

Principales métricas de los resultados de Mapfre

El beneficio neto de Mapfre en los nueve primeros meses de 2025 alcanzó 829 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 26,8% respecto al mismo periodo de 2024.

en los nueve primeros meses de 2025 alcanzó 829 millones de euros, lo que supone Las primas totales ascendieron a 22.384 millones, aumentando un 3,5% interanual y un 7,8% a tipo de cambio constante, reflejo de la fortaleza comercial en todos los mercados.

La diversificación del negocio sigue siendo una palanca esencial: Iberia aporta 347 millones de beneficio (+22,5%), Latinoamérica 340 millones (+11,3%) y Brasil destaca como principal contribuyente en la región. Norteamérica también mejora, con un resultado de 99 millones (+40,6%), y la división de Reaseguro suma 256 millones (+23,6%).

Márgenes y ratio combinado de Mapfre

El ratio combinado del grupo mejora y se sitúa en el 92,6% , apoyado en el refuerzo de reservas y en la ausencia de siniestros graves en el trimestre.

, apoyado en el refuerzo de reservas y en la ausencia de siniestros graves en el trimestre. La rentabilidad sobre fondos propios (ROE) alcanza el 12,4%, llegando al 13,3% sin extraordinarios ; ambos por encima de los objetivos estratégicos y la media del sector asegurador.

; ambos por encima de los objetivos estratégicos y la media del sector asegurador. Las rentabilidades de la cartera de inversión siguen impulsando el resultado financiero de Mapfre, especialmente en Vida y No Vida.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Mapfre

Los datos publicados confirman que el modelo de negocio diversificado y la disciplina técnica de Mapfre siguen siendo una garantía de solidez y estabilidad incluso en entornos macroeconómicos volátiles. La mejora notable del ratio combinado y el incremento del ROE muestran que el grupo sabe gestionar correctamente el riesgo y optimizar sus inversiones. Además, la retribución al accionista, vía dividendo, registra incrementos por cuarto año consecutivo y sitúa a Mapfre en una posición privilegiada frente a sus competidores.

Destacamos la buena tendencia en todas las regiones, con especial fortaleza en Iberia, Norteamérica y Brasil. La evolución positiva de la rentabilidad sobre fondos propios confirma el éxito del plan estratégico emprendido bajo la presidencia de Antonio Huertas. De cara a próximos trimestres, la compañía parece bien posicionada para seguir generando valor y ofreciendo estabilidad a sus inversores, aunque deberá mantener el foco en controlar el impacto de las divisas y cambios regulatorios para preservar sus márgenes y liderazgo en el sector.

Desde XTB apuntamos a que la caída en las acciones de Mapfre se debe a que el consejo ha aprobado un dividendo a cuenta de 0,07 euros brutos por acción (lo que supone una subida del 7,7% con respecto al 2024), pagadero el próximo 28 de noviembre. La cifra total distribuida con cargo a 2025 será de 0,165 euros por acción, consolidando a Mapfre como una compañía atractiva en cuanto a rentabilidad por dividendo (4,2%). El payout se mantiene estable y sólido gracias al robusto desempeño operativo.

Cotización de las acciones de Mapfre

Las acciones de Mapfre caen un 2,1% tras presentar resultados y anunciar su nuevo dividendo. En el conjunto del año, no obstante, Mapfre sube un 58% en Bolsa.

