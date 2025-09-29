Las acciones de Mapfre rozan máximos históricos

Mapfre consolida su atractivo bursátil al aprobar un programa de recompra de acciones destinado a cubrir planes de incentivos y, en paralelo, avanzar en una reestructuración operativa enfocada en eficiencia y crecimiento. Estos movimientos han impulsado a las acciones de Mapfre en la primera sesión de la semana.

El plan de recompra de acciones de Mapfre

Mapfre ha aprobado el inicio de un programa de recompra de acciones por un importe máximo de 50 millones de euros y hasta 10 millones de títulos, con el objetivo de atender planes de incentivos y remuneraciones en acciones para empleados y directivos. La operativa se ejecutará desde hoy hasta el 19 de diciembre de 2025, o antes, si se alcanzan los límites fijados, y estará gestionada de forma independiente por Morgan Stanley Europe SE. Las adquisiciones se realizarán a precio de mercado en los centros de negociación donde cotiza la aseguradora. Así pues, el diseño del programa apunta más a neutralizar potenciales diluciones asociadas a los planes de retribución que a modificar de manera agresiva la estructura de capital.

Por otro lado, la compañía ha llevado a cabo una reorganización de su red comercial con objetivos explícitos de crecimiento, orientando la nueva estructura hacia las necesidades del mercado y las crecientes exigencias del entorno competitivo. Además, a lo largo del ejercicio, Mapfre ha demostrado solidez operativa y capacidad de gestión ante episodios críticos como la Dana, manteniendo un crecimiento sostenido en sus resultados. Las expectativas de que mantenga este desempeño son altas y así lo muestra la confianza del mercado en la cotización de sus acciones.

Las acciones de Mapfre cotizan por encima de los 4 euros por acción y se encuentra rozando sus máximos históricos. Las acciones de Mapfre avanzan un 2% en la sesión de hoy y más de un 63% en el acumulado del año.

Fuente: Plataforma de XTB