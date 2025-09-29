Las acciones de Mapfre rozan máximos históricos

Mapfre consolida su atractivo bursátil al aprobar un programa de recompra de acciones destinado a cubrir planes de incentivos y, en paralelo, avanzar en una reestructuración operativa enfocada en eficiencia y crecimiento. Estos movimientos han impulsado a las acciones de Mapfre en la primera sesión de la semana.
El plan de recompra de acciones de Mapfre
Mapfre ha aprobado el inicio de un programa de recompra de acciones por un importe máximo de 50 millones de euros y hasta 10 millones de títulos, con el objetivo de atender planes de incentivos y remuneraciones en acciones para empleados y directivos. La operativa se ejecutará desde hoy hasta el 19 de diciembre de 2025, o antes, si se alcanzan los límites fijados, y estará gestionada de forma independiente por Morgan Stanley Europe SE. Las adquisiciones se realizarán a precio de mercado en los centros de negociación donde cotiza la aseguradora. Así pues, el diseño del programa apunta más a neutralizar potenciales diluciones asociadas a los planes de retribución que a modificar de manera agresiva la estructura de capital.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Por otro lado, la compañía ha llevado a cabo una reorganización de su red comercial con objetivos explícitos de crecimiento, orientando la nueva estructura hacia las necesidades del mercado y las crecientes exigencias del entorno competitivo. Además, a lo largo del ejercicio, Mapfre ha demostrado solidez operativa y capacidad de gestión ante episodios críticos como la Dana, manteniendo un crecimiento sostenido en sus resultados. Las expectativas de que mantenga este desempeño son altas y así lo muestra la confianza del mercado en la cotización de sus acciones.
Las acciones de Mapfre cotizan por encima de los 4 euros por acción y se encuentra rozando sus máximos históricos. Las acciones de Mapfre avanzan un 2% en la sesión de hoy y más de un 63% en el acumulado del año.
Fuente: Plataforma de XTB
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.