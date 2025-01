Las acciones de Meta Platforms se acercan a su máximo histórico antes de la publicación del informe de beneficios de hoy📈

Las acciones de la empresa de Mark Zuckerberg, Meta Platforms, est谩n subiendo ligeramente hoy antes de los resultados del cuarto trimestre que la compa帽铆a informar谩 despu茅s de la sesi贸n de negociaci贸n de EE. UU. Los inversores prestar谩n atenci贸n a c贸mo la enorme inversi贸n de la compa帽铆a en inteligencia artificial ha afectado a su rentabilidad publicitaria. Es probable que el mercado tambi茅n est茅 atento a si las "preocupaciones" sobre la eficacia de DeepSeek har谩n que la compa帽铆a ponga en duda su recientemente anunciado y masivo CAPEX en IA de 65 mil millones de d贸lares. Las acciones de la compa帽铆a han subido casi un 45% en 2024 y casi un 650% desde sus m铆nimos de 2022. En consecuencia, cualquier 鈥渢ropez贸n鈥 en el informe podr铆a desencadenar una toma de beneficios. Expectativas de Wall Street Ingresos entre 45 y 48 mil millones de d贸lares, un 17% m谩s a帽o tras a帽o.

Beneficios por acci贸n (BPA) de $6,75, un aumento del 27% respecto al cuarto trimestre de 2023. Estos resultados se analizar谩n en el contexto de los planes de Meta para gastos de capital (capex) de entre 60 y 65 mil millones de d贸lares en 2025, la mayor铆a de los cuales se gastar谩n en el desarrollo de infraestructura de IA. Al mismo tiempo, el mercado prestar谩 atenci贸n a la posible competencia de DeepSeek. La publicidad digital seguir谩 siendo la principal fuente de ingresos y representar谩 el 98% de las ventas totales. La pregunta es cu谩nto se acelerar谩 esto con las nuevas herramientas de inteligencia artificial y los precios m谩s altos de la publicidad. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En el 煤ltimo trimestre, el n煤mero de impresiones de anuncios Meta aument贸 un 7 % interanual y el precio promedio un 11 % interanual. Una continuaci贸n de este impulso, con un crecimiento todav铆a impresionante en el n煤mero de usuarios activos de aplicaciones (Facebook, WhatsApp, Instagram; crecimiento interanual del 5% en el tercer trimestre a 3.290 millones de usuarios) podr铆a traducirse en un mejor sentimiento en torno a las acciones de la compa帽铆a. Gastos de capital en IA y demandas judiciales en la UE Una posible advertencia de CAPEX para 2025 podr铆a implicar una ca铆da en el sentimiento en torno a una serie de empresas relacionadas con la IA, como Nvidia聽y Arista Networks. Por otro lado, si la empresa deja el CAPEX sin cambios, el mercado puede tomar esto como una "buena moneda" y considerar la reacci贸n a DeepSeek como completamente injustificada y no un "cambio de juego" en el mercado de la tecnolog铆a.

En 煤ltima instancia, la empresa tambi茅n podr铆a beneficiarse de Donald Trump, quien indic贸 en Davos que las sanciones que la Uni贸n Europea pretende imponer a las BigTech estadounidenses, incluida Meta, ser谩n recibidas con cr铆ticas por parte de la administraci贸n estadounidense. Los inversores tambi茅n pueden esperar comunicaci贸n a este respecto, aunque es muy improbable que Meta haga alguna declaraci贸n al respecto.

Los inversores esperan que Meta gu铆e el CAPEX de 2025 de unos 52.000 millones de d贸lares, un aumento del 31% con respecto a los posibles 39.000 millones de d贸lares en 2024. Las estimaciones de consenso de CAPEX de 2025 de los analistas han aumentado un 9% desde la publicaci贸n de los beneficios del tercer trimestre de 2024 en octubre de 2024 y un 42% desde hace un a帽o. hace agosto Cualquier sorpresa con respecto a la orientaci贸n de gasto de capital para 2025 puede afectar las acciones, pero el motivo detr谩s de la orientaci贸n ser谩 muy importante.

Por ejemplo, un menor gasto en infraestructura de IA puede incluso aumentar las ganancias de la empresa, si la IA contribuye positivamente a la rentabilidad. Por otro lado, unos resultados netos m谩s d茅biles y una ca铆da del CAPEX pueden indicar que la empresa est谩 dispuesta a analizar nuevamente su estrategia de IA. Meta Platforms Las acciones de Meta Platforms han experimentado un fuerte repunte impulsado por la expansi贸n de los beneficios, la reducci贸n de los costos operativos y un catalizador adicional en forma de inteligencia artificial, cuyo impacto positivo en el mercado publicitario es "r谩pidamente evidente" en t茅rminos comerciales (mejor personalizaci贸n de contenido y an谩lisis eficiente de los datos del usuario). El mercado de opciones, como probablemente indica, tendr谩 un cambio de precio de aproximadamente el 7% despu茅s de los resultados financieros de hoy. Partiendo de esta suposici贸n, una prueba tanto de $620 como de $715 es realista. Fuente: xStation5 La valoraci贸n m煤ltiple de Meta Platforms est谩 aproximadamente en l铆nea con el promedio de las empresas del 铆ndice Nasdaq 100, y la relaci贸n P/E a futuro est谩 claramente por debajo de la relaci贸n P/E (precio/beneficios) actual. Los inversores esperan un fuerte crecimiento de la rentabilidad de la empresa y analizar谩n los resultados de hoy desde esta perspectiva. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

